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Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Yargıtay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı.

Yargıtay'dan flaş Muhsin Yazıcıoğlu kararı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Muhsin Yazıcıoğlu ülkü ocakları başkanı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
o helikopterden sökülen aletleri Keçiler yemedi o Aletleri söken söktüren saklayanlardan mutlaka hesap sorulsun artık
NİYE Kİ Bİ BAKSAYDINIZ ALTINDAN KİMLER ÇIKACAKTI
sonuç sunuç istiyorum kim yaptıysa
Sayın destici ne diyecek önemlimolan bu.
günah çıkmaz öyle
adalet çok ağır işliyor, günaydın
Kayseri valisi o gün '' enkaza ulaşıldı yaralılar hastane yolunda '' açıklaması yaparak arama kurtarma ekiplerinin geri dönmesine sebep olmuştu , enkaza uç gün sonra ulaşıldı.
Yazıklar olsun.
mushin baskan erdoğana rakip tek liderdi. gerisini tahmine bile gerek yok
devlet kendi kendinimi yargılayacak.
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