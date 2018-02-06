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Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 02:26 | Son Güncelleme

Düğün takılarıyla bekarlık dönemi borçları ödenir mi? Yerel mahkeme ödemeyi yapan damadı haklı buldu ama Yargıtay kararı bozdu. Gerekçeli karar emsal niteliğindeydi. Yargıtay, "İster kayınvalide, ister dayı, kim takarsa taksın düğün altınları gelinin kişisel malıdır" dedi.

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Damat, düğünde takılan altınlarla borçlarını kapattı. Gelin soluğu mahkemede aldı.

İstanbul'daki 5. Aile Mahkemesi'nde eski eşlerin takı davası vardı. Boşandığı eşinin düğünde takılan altınlarla bekarlık dönemine ait borçlarını ödediğini belirten bir gelin, eski eşine dava açtı. Düğün merasiminde takılan altınların kendisine iade edilmesini istedi. Çifte düğünle evlendiklerini belirten kadın, bu merasimlerde kendilerine çok sayıda ziynet eşyası ve nakit paranın takıldığını, ziynet eşyalarını eski eşinin düğünden sonra aldığını anlattı. "Davalı olan boşandığım eşim, altınlarla bekarlık dönemindeki borçlarını ödedi. Daha sonra da geri vermedi. Dava konusu altınların aynen iadesini istiyorum." dedi.

Mahkemede ifade veren davalı eski eş ise borçsuz olarak evlendiğini, davacı eski eşinin para ve altınların bir kısmını kendi şahsi harcamaları için kullandığını, bir kısmını da borsada kaybettiğini söyledi. Dava sonunda mahkeme, düğünde geline takılan takıların davacıya iadesine hükmetti.

Kararı iki taraf da temyiz etti. Bunun üzerine devreye Yargıtay girdi.

Yargıtay gelinden yana karar aldı. "İster kayınvalide, ister dayı, kim takarsa taksın düğünde takılan altınlar gelinin kişisel malıdır" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay düğün gelin damat takı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bence yanlış gelin ne yapıcak onları,aynı evde yaşayacaklar eşi ona çalışıp bakıcak her ihtiyacını karşılayacak,borcu olunca vermiyecekmi,ozaman iyi günde kötü günde diye çıktıkları evlilik yolunda aile yuva kurmak nerde kalıyor.aile birliği nasıl sağlanacak,borç olan evde huzur olmaz kim ne derse desin,huzur olmayınca altınları tak takıştır otur.bence yanlış,birlik beraberlik olması önemli,borç varsa ödenir.rahat kafayla yaşamak hiç bir şeye benzemez,önemli olan sağlık altın her zaman yaparsın.üzülüp huzursuz olup sağlığın kaybedersen altınlar falan kurtarmaz,eşler birbirini desteklemeli
yargıtay bizim adetleri bilmiyormuş...bizde erkeğe bilezik kolye takılmaz...erkek tarafının taktığı altınlara yazık olmuş...
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