Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Damat, düğünde takılan altınlarla borçlarını kapattı. Gelin soluğu mahkemede aldı.

İstanbul'daki 5. Aile Mahkemesi'nde eski eşlerin takı davası vardı. Boşandığı eşinin düğünde takılan altınlarla bekarlık dönemine ait borçlarını ödediğini belirten bir gelin, eski eşine dava açtı. Düğün merasiminde takılan altınların kendisine iade edilmesini istedi. Çifte düğünle evlendiklerini belirten kadın, bu merasimlerde kendilerine çok sayıda ziynet eşyası ve nakit paranın takıldığını, ziynet eşyalarını eski eşinin düğünden sonra aldığını anlattı. "Davalı olan boşandığım eşim, altınlarla bekarlık dönemindeki borçlarını ödedi. Daha sonra da geri vermedi. Dava konusu altınların aynen iadesini istiyorum." dedi.

Mahkemede ifade veren davalı eski eş ise borçsuz olarak evlendiğini, davacı eski eşinin para ve altınların bir kısmını kendi şahsi harcamaları için kullandığını, bir kısmını da borsada kaybettiğini söyledi. Dava sonunda mahkeme, düğünde geline takılan takıların davacıya iadesine hükmetti.

Kararı iki taraf da temyiz etti. Bunun üzerine devreye Yargıtay girdi.

Yargıtay gelinden yana karar aldı. "İster kayınvalide, ister dayı, kim takarsa taksın düğünde takılan altınlar gelinin kişisel malıdır" dedi.

(İHA)