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"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi - "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen "Kartal" kod adlı eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in bacanağı ve Şahin ile aynı tarihte Yargıtay üyeliğine seçilen Mustafa Akarsu savunma yaptı - Darbe girişimi sonrası Sakarya'da yakalanan eski Yargıtay üyesi Akarsu, hakkındaki suçlamaları reddetti - Akarsu: - "Bacanağımın örgüt yöneticisi olup olmadığını bilmiyorum. Bir kişinin akrabasının örgüt üyesi olması o kişinin örgüt üyeliğine delil teşkil etmez"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Sakarya'da gözaltına alınan ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Akarsu, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada Akarsu hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, talimatların verildiği ve himmetlerin toplandığı örgüt toplantılarına katıldığı, 2014'teki HSYK seçiminde örgüt adayları için çalıştığı ve bir dönem örgütün "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen "Kartal" kod adlı eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in bacanağı olduğu ifade edildi. Akarsu'nun, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği kaydedildi.

Savunma için söz verilen Akarsu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Akarsu, mesleğe 1991'de başladığını, uzun yıllar ağır ceza mahkemesi başkanlığı yaptığını, terfi ve sicilleri yeterli olduğu için ve başarılı geçmişi dikkate alınarak 2011'de Yargıtay üyesi seçildiğini savundu.

Sanık Akarsu, darbe girişiminin ardından 3 gün evinde polislerin gelmesini beklediğini, kaçmadığını, polislerin gelmemesi nedeniyle ailesiyle memleketi Sakarya'ya gittiğini, burada yakalandığını belirtti.

Hakkında tek bir delil bile bulunmadan tutuklandığını, ilk delilin tanık beyanlarının tutuklandıktan aylar sonra dosyaya girdiğini savunan Akarsu, böylelikle haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Suç tarihinde FETÖ/PDY isminde mahkeme tarafından kesinleşmiş bir terör örgütü kararı bulunmadığını, bu nedenle terör örgütü üyeliğiyle yargılanamayacağını öne süren Akarsu, "Darbenin kim ya da kimler tarafından yapıldığı kesinleşmemiştir. Hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış kişiler suçlanamazlar. 15 Temmuz'a kadar kimsenin bilmediği bir terör örgütünü benim bilmem de söz konusu olamaz." şeklinde savunma yaptı.

- "Sivil imamları tanımıyorum"

Aleyhine verilen tanık ifadelerine değinen Akarsu, tanıkların tamamının aynı suçtan soruşturulduğunu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişiler olduğunu söyledi.

Akarsu, bu kişilerin tahliye ve mesleğe geri dönme umuduyla ifade verdiklerini, bu ifadelerin hukuki değerinin olmadığını ileri sürdü.

Aynı bölgelerden baz sinyali verdiği örgütün sivil imamlarını tanımadığını savunan Akarsu, sinyallerin ikamet ettiği ve çalıştığı yerlerden verildiği iddiasında bulundu.

Örgüt liderinin talimatıyla örgüt mensubu HSYK üyelerince Yargıtaya seçilmesi istenen isimler arasında yer aldığı yönündeki suçlamayı da kabul etmeyen Akarsu, "Listede yer alıp Yargıtaya üye seçilmem beni örgüt mensubu yapmaz. Listede yer almam benim tercihim değil." savunmasını yaptı.

Bacanağına yönelik örgüt yöneticiliği suçlamasının kendi dosyasına konulmasının hukuki olmadığını ileri süren Akarsu, "Bacanağımın örgüt yöneticisi olup olmadığını bilmiyorum. Bir kişinin akrabasının örgüt üyesi olması o kişinin örgüt üyeliğine delil teşkil etmez. Cezaların şahsiliği ilkesi nerede kaldı?" ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 19 Temmuz'a bırakılması kararlaştırıldı.

- Üç bacanak aynı tarihte Yargıtay üyesi seçilmişti

Önemli dosyaların örneklerini bizzat Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürdüğü belirtilen "Kartal" kod adlı "Yargıtay imamı" İlyas Şahin'in iki bacanağının da aynı tarihlerde Yargıtay'a üye seçildiği ortaya çıkmıştı.

2010 Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun ardından FETÖ'nün ele geçirdiği HSYK tarafından, örgütün talimatıyla 2011'de Şahin ile iki bacanağı Mustafa Akarsu ve Hüseyin Karagöl'ün Yargıtay'a üye seçildiği belirlenmişti.

İlyas Şahin ile eski Yargıtay üyesi Hüseyin Karagöl halen firari. Mustafa Akarsu ise darbe girişiminin ardından 25 Ağustos'ta Sakarya'da yakalanmıştı.

Karagöl ve İlyas Şahin'in isimleri, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla gündeme gelmişti. Bu üç isim, kaset kumpasında "finansör" olarak ismi geçen iş adamı İbrahim Faruk Bayındır'ın da akrabası.

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