"Yargıtay imamı"nın bacanağı eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Duruşmada Akarsu hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, talimatların verildiği ve himmetlerin toplandığı örgüt toplantılarına katıldığı, 2014'teki HSYK seçiminde örgüt adayları için çalıştığı ve bir dönem örgütün "Yargıtay imamı" olduğu belirtilen "Kartal" kod adlı eski Yargıtay üyesi İlyas Şahin'in bacanağı olduğu ifade edildi. Akarsu'nun, böylelikle örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği kaydedildi.

Savunma için söz verilen Akarsu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Akarsu, mesleğe 1991'de başladığını, uzun yıllar ağır ceza mahkemesi başkanlığı yaptığını, terfi ve sicilleri yeterli olduğu için ve başarılı geçmişi dikkate alınarak 2011'de Yargıtay üyesi seçildiğini savundu.

Sanık Akarsu, darbe girişiminin ardından 3 gün evinde polislerin gelmesini beklediğini, kaçmadığını, polislerin gelmemesi nedeniyle ailesiyle memleketi Sakarya'ya gittiğini, burada yakalandığını belirtti.

Hakkında tek bir delil bile bulunmadan tutuklandığını, ilk delilin tanık beyanlarının tutuklandıktan aylar sonra dosyaya girdiğini savunan Akarsu, böylelikle haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Suç tarihinde FETÖ/PDY isminde mahkeme tarafından kesinleşmiş bir terör örgütü kararı bulunmadığını, bu nedenle terör örgütü üyeliğiyle yargılanamayacağını öne süren Akarsu, "Darbenin kim ya da kimler tarafından yapıldığı kesinleşmemiştir. Hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış kişiler suçlanamazlar. 15 Temmuz'a kadar kimsenin bilmediği bir terör örgütünü benim bilmem de söz konusu olamaz." şeklinde savunma yaptı.