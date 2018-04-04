Yargıtay kararlarında dil bilgisi hassasiyeti

Yargıtay kararlarının Türk dilinin kullanımı bakımından kalitesinin daha da yükseltilmesi amacıyla Türk Dil Kurumu ile Yargıtay arasında iş birliği yapıldı.

Yargıtay tarafından yürütülen "İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Performans Kontrolü Projesi" kapsamında, Türk Dil Kurumu ile yapılan iş birliği çerçevesinde, yazım kurallarına uygunluk, yabancı kökenli kelimelerin kullanılmaması, birleşik kelimelerin yazımı, noktalama işaretleri ile kısaltmalar üzerinde durulacak. Ayrıca, resmi yazışma kurallarına uyulması değerlendirilecek.

Çalışmalar kapsamında, dil uzmanlarının incelemeleri sonucunda yapacakları öneriler, tetkik hakimlerinin de katıldığı çalışma toplantılarında değerlendirilerek, kılavuzların hazırlanması ve ardından da tetkik hakimleri ve kalem personeline bu konuda eğitim verilmesi öngörülüyor.

Yargıtay daire başkan ve üyeleri de bu kapsamda kısa süreli eğitimler alacak.

Proje kapsamındaki çalışmaların sürdürülebilirliği bakımından Yargıtay'a 15 dil uzmanı alınacak. İlerleyen süreçte kadroya alınacak uzmanların da kararları, yazım kurallarına uygunluk bakımından incelemeleri öngörülüyor.