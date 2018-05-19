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Yargıtay, meslektaşını öldüren öğretmene verilen cezayı bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, kahvede iskambil oyunu oynarken kendisini hile yapmakla suçlayan meslektaşı Şenol Gegekoğlu'nu(37) bıçakla öldürüp, Ferhat Bulut'u(34) yaralayan öğretmen Okan Akın'a(37) cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay 1.

Haber-Kamera Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK,(DHA)Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, kahvede iskambil oyunu oynarken kendisini hile yapmakla suçlayan meslektaşı Şenol Gegekoğlu'nu(37) bıçakla öldürüp, Ferhat Bulut'u(34) yaralayan öğretmen Okan Akın'a(37) cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle verilen 15 yıl hapis cezası, Yargıtay 1. Dairesi tarafından eksik ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Olay, 12 Aralık 2014 tarihinde ilçe merkezindeki bir kahvede meydana geldi. Gemiciler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Okan Akın, iskambil oyunu oynadıkları sırada kendisini hile yapmakla suçlayan Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Şenol Gegekoğlu ve bir mağazada tezgahtar olarak çalışan akrabası Ferhat Bulut ile tartıştı. Kahve önünde kavgaya dönüşen olayda, Okan Akın yanında taşıdığı çakı ile Şenol Gegekoğlu ve Ferhat Bulut'u bıçakladı. Şenol Gegekoğlu, hayatını kaybederken, Ferhat Bulut tedavisinin ardından taburcu oldu. Kahve önünde yaşanan kavga ise güvenlik kamerası ve ilçe merkezindeki MOBESSE kameralarına yansıdı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Okan Akın'a 30 Eylül 2015'de cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle Şenol Gegekoğlu'nu öldürmekten 12 yıl 6 ay, Ferhat Bulut'u yaralamaktan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ferhat Bulut'a ise kavga sırasında Okan Akın'a karşı basit yaralama suçundan verilen 2 bin lira cezası, hükmün açıklanması geri bırakıldı. YARGITAY KARARI BOZDU Yargıtay 1. Dairesi, sanık Okan Akın'a verilen cezada yaralanan Ferhat Bulut'u da öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturduğu halde yaralamadan hüküm verildiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Ayrıca Ferhat Bulut içinde para cezası yerine yaralamadan asgari oranda ceza verilmesi gerektiği hükmetti. Tutuklu sanık Okan Akın ve yaralama suçundan tutuksuz yargılanan Ferhat Bulut, ileri günlerde tekrar mahkemeye çıkacak.

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