Yargıtay, Yüksekdağ hakkındaki davada yetki uyuşmazlığını çözdü

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi ise Yüksekdağ'ın eylemlerinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde işlendiğini ve sanığın milletvekilliğinin 21 Şubat 2017'de TBMM tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, mahkeme, 30 Ekim 2017'de milletvekili hakkında kovuşturma yapma yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde olduğunu gerekçe göstererek, "yetkisizlik" kararıyla dava dosyasını Ankara Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

DİYARBAKIR (AA) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkındaki, "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan açılan dava dosyasındaki yetki uyuşmazlığını çözerek dosyayı Diyarbakır'a gönderdi.

İddianamenin hazırlandığı ve yetkisizlik kararı verildiği tarihte sanığın milletvekili sıfatının bulunmadığını anımsatan mahkeme, dolayısıyla yargılama yetkisinin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu gerekçe göstermişti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi yetki uyuşmazlığının çözümü ve Yüksekdağ'ın yargılanma yerinin belirlenmesi için dava dosyası Yargıtay 5. Ceza Dairesine göndermişti.

- PKK'nın anı defterine yazı yazmıştı

İddianamede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19 Ağustos 2014'te PKK/KCK'nın mezarlık olarak belirlediği alanda mevcut yapıların yıkılması için bölgeye düzenlenen operasyonda Mehdin Taşkın'ın ölü ele geçirilmesi sonrasında düzenlenen taziyeye Yüksekdağ'ın katılarak terör örgütü PKK ve HPG flamasının bulunduğu fotoğraf önünde konuşma yaptığı belirtilmişti.

Aynı bölgeye 15 Ekim 2015'te tekrar operasyon düzenlendiği bildirilen iddianamede, ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında bulunan anı defterindeki incelemede, Yüksekdağ'ın yazı yazdığının tespit edildiği kaydedilmişti.

- İstenilen ceza

İddianamede, Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan açılan davada, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.