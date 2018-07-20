Yargıtay'ın Enis Berberoğlu kararı

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ailenin olayın adli açıdan ve Parlamento'daki süreç açısından takip edilmesini istediğini dile getirerek, "Aile, 'Bir daha böyle kazalar meydana gelmesin, insanlar mağdur olmasın. Olayın bütün ayrıntılarıyla soruşturulması, araştırılması çok önemli.' dedi. Biz de aynı önemi kabul ettik, hem Parlamento'da hem yargılama sürecinde olayı yakından izleyeceğimizi aileye ifade ettik." diye konuştu.

"Enis Berberoğlu kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamento'daki görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini gayet açık ve net, hiçbir yoruma yer vermeyecek açıklıkta dile getiriyor ama Yargıtay'ın ilgili dairesi, bir yargıcı hariç tutuyorum, 'Ben Parlamento'yu, Parlamento'nun çıkardığı yasayı da Anayasa'yı da dinlemem, ben istediğimi yaparım.' yollu bir karar verdi. Bu, Yargıtay'da adaletin olmadığını, Yargıtay'ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Gerçekten büyük bir acı ve bu acıyı yaşarken de ben Türkiye adına üzülüyorum. Nasıl oluyor da bu ülkede adalet bu hale gelebiliyor ve nasıl oluyor da adalet, siyasetin emrine girmiş oluyor? Eğer Yargıtay, siyasetin emrine girmişse, artık o Yargıtay, Yargıtay olmaktan çıkmıştır. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir ve yargıya olan güven yeniden inşa edilir."

Bu arada, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı açıklanan ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri ertelendi.

