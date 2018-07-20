HABER

Yargıtay'ın Enis Berberoğlu kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Enis Berberoğlu kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar" - "Bu, Yargıtay'da adaletin olmadığını, Yargıtay'ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesine ilişkin, "Enis Berberoğlu kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar." dedi.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ailenin olayın adli açıdan ve Parlamento'daki süreç açısından takip edilmesini istediğini dile getirerek, "Aile, 'Bir daha böyle kazalar meydana gelmesin, insanlar mağdur olmasın. Olayın bütün ayrıntılarıyla soruşturulması, araştırılması çok önemli.' dedi. Biz de aynı önemi kabul ettik, hem Parlamento'da hem yargılama sürecinde olayı yakından izleyeceğimizi aileye ifade ettik." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesini şöyle değerlendirdi:

"Enis Berberoğlu kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamento'daki görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini gayet açık ve net, hiçbir yoruma yer vermeyecek açıklıkta dile getiriyor ama Yargıtay'ın ilgili dairesi, bir yargıcı hariç tutuyorum, 'Ben Parlamento'yu, Parlamento'nun çıkardığı yasayı da Anayasa'yı da dinlemem, ben istediğimi yaparım.' yollu bir karar verdi. Bu, Yargıtay'da adaletin olmadığını, Yargıtay'ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Gerçekten büyük bir acı ve bu acıyı yaşarken de ben Türkiye adına üzülüyorum. Nasıl oluyor da bu ülkede adalet bu hale gelebiliyor ve nasıl oluyor da adalet, siyasetin emrine girmiş oluyor? Eğer Yargıtay, siyasetin emrine girmişse, artık o Yargıtay, Yargıtay olmaktan çıkmıştır. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir ve yargıya olan güven yeniden inşa edilir."

Bu arada, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı açıklanan ENKA Açık Hava Buluşmaları Fazıl Say Konseri ertelendi.

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Çorlu'daki tren kazası Oğuz Arda Sel

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.