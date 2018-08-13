Yarı gerçek yarı hayali bir taşra hikayesi:

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Yönetmen Nail Osman Doğan'ın, "Rüya gören herkes film çekebilir" dürtüsüyle çektiği "Güvercin Hırsızları", ana kategoride yarışacağı 24. Saraybosna Film Festivali'nde kanat çırpacak.

Saraybosna Film Festivali, ana kategoride yarışan ve yarınki gösterimiyle dünya prömiyerini yapacak Güvercin Hırsızları filmini ağırlıyor.

Anadolu'nun bir köyünde iyi niyetli iki kafadar "güvercin hırsızı" Mahmut ve İsmail'in başından geçen türlü olayları konu alan film, "taşrada bir fedakarlık hikayesini" perdeye taşıyor.

Senaryosu Doğan ile kardeşi Samet Doğan tarafından kaleme alınan film, yönetmenin deyimiyle "İçeriden bir göz ile onların hayatına müdahale etmeden" içleri ısıtacak bir hikayeyi seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

- "Çocukluğuma dair bir şeyler yapmak istedim"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğan, film çekmenin hayalini hep kurduğunu belirterek "Çocukluğuma dair bir şeyler yapmak istedim. Güvercin Hırsızları, tam anlamıyla bir yaşam tarzını anlatıyor. Bu yarı gerçekçi yarı kurmaca bir hikaye." ifadelerini kullandı.