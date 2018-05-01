Yarım asırdır ahşap tekne yapıyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Rasim Akbulut, genç yaşta öğrendiği ahşap tekne yapımını 53 yıldır sürdürüyor.
Tekne ustası Akbulut, balıkçı barınağındaki atölyesinde sipariş üzerine büyüklükleri 4 ila 14 metre arasında değişen tekneler imal ediyor.
Gençlere mesleğinin inceliklerini öğretmeye gayret eden, işini severek yapan Akbulut, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmiyle takdir topluyor.
Akbulut, AA muhabirine, tekne ustalığına başlamadan önce balıkçılık yaptığını söyledi.
Babası ve kardeşiyle 28 yaşına kadar balıkçılık yaptığını dile getiren Akbulut, daha sonra ahşap tekne imalatına başladığını ifade etti.
Akbulut, yaklaşık 53 yıldır ahşap tekne yaptığını belirterek, "Aldığım tüm siparişleri titizlikle çalışıp sahiplerine teslim ettim. Siparişleri söz verdiğim sürede yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Yoğunluktan memnunuz. Yeter ki iş olsun." diye konuştu.
Sipariş üzerine tekneleri boyutlarına göre 3 ile 10 ay arasında tamamlayarak teslim ettiğini anlatan Akbulut, şimdiye kadar 100'ün üzerinde tekne yaptığını kaydetti.
- "İmkanım el verdiği müddetçe mesleğimi sürdüreceğim"
Akbulut, 81 yaşında olmasına rağmen kendisini çok iyi hissettiğine dikkati çekerek, "Kendimi asla yorgun hissetmiyorum, aksine çalışmazsam hasta oluyorum. Onun için çalışmayı tercih ediyorum." diye konuştu.
Mesleğin yaşatılması için elinden geleni yaptığını belirten Akbulut, imkanı el verdiği müddetçe mesleğini sürdüreceğini söyledi.
Tekne imalat atölyesinde çalışan tekne ustalarından Adem Acartürk de Akbulut'un, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Rasim amca hepimize örnek oluyor. Ben kendimi bildim bileli Rasim amca tekne yapıyor. Yaşlanmasına rağmen mesleği bırakmadı." ifadelerini kullandı.
Akbulut'un çekirdekten yetişme olduğunu anlatan Acartürk, "Buradaki belki onlarca usta, Rasim amcanın elinde büyüdük. Mesleğin püf noktalarını hep ondan öğrendik. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.
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