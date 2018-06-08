HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yarım asırlık 3 arkadaş okuma yazmayı birlikte söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık 50 yıl önce Konya'dan İzmir'e göç eden 3 ailenin kızları, eğitim çağındayken gidemedikleri okula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği sayesinde 60'lı yaşlarda kavuştu - Gülsüm Bayram: - "Biz altın kızlarız, üçümüz birlikte kurslara katılalım dedik. Öğrenmeye çok istekliydik, buraya geldik, hocalar bizle ilgilendi, şimdi de okuyoruz" - Şaziye Ceviz: - "Bu kursla hayallerimizi gerçekleştirdik. Biz hep birlikte tarlada çalıştık, çocukluğumuz beraber geçti, Allah şimdiye kadar ayırmadı, ölünceye kadar da ayırmasın inşallah"

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Konya'dan İzmir'e yaklaşık 50 yıl önce göçen 3 ailenin kızları, kader birlikteliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinde de sürdürdü. Daha önce aileleri tarafından okula gönderilmeyen 50 yıllık arkadaşlar, açılan kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Medine Kaymakçı (65), Gülsüm Bayram (65) ve Şaziye Ceviz (63) aileleriyle yaklaşık 50 yıl önce Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyüne göç etti. Ailelerinin çeşitli nedenlerle okula göndermediği kızlar, 18 yaşına geldiklerinde evlendi, çocukları ve torunları oldu.

- Kursu sadece üçü tamamladı

Yarım asırdır aynı mahallede oturan, aynı tarlada çalışan üç arkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğini öğrendikten sonra yıllar önce kavuşamadıkları okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Birbirlerini cesaretlendirerek, evraklarını toplayıp kursa birlikte kayıt olan üç arkadaş, Menderes Değirmendere İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna başladı. 8 kişinin başladığı kursu sadece Medine Kaymakçı, Gülsüm Bayram ve Şaziye Ceviz tamamlamayı başardı.

Kendilerine "kader arkadaşıyız" diyen üç kadın şimdi okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Medine Kaymakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıl önce çocukken tanıştıklarını ve birbirlerinden hiç kopmadıklarını, zor dönemlerde de birbirlerine hep destek olduklarını anlattı.

Küçüklüklerinde okulun evlerine yakın olmasına rağmen annesinin "Kız çocukları okumaz" diyerek okula göndermediğini dile getiren Kaymakçı, erkek çocukların okuduğunu ancak kendilerinin bundan mahrum kaldığını belirtti.

"50 sene önce okula da beraber gidemedik." diyen Kaymakçı, kurs sayesinde arkadaşlarıyla okuma yazma öğrendiğini kaydetti.

- "Biz altın kızlarız"

Gülsüm Bayram da yarım asırlık arkadaşlarının teşvikiyle kursa katılmaya karar verdiğini belirterek "Biz altın kızlarız, üçümüz birlikte kurslara katılalım dedik. Öğrenmeye çok istekliydik, buraya geldik, hocalar bizle ilgilendi, şimdi de okuyoruz. Kursa kendimiz yazıldık, bizimle beraber başlayan diğer 5 kişi bıraktı, biz devam ettik, şimdi okuyup yazabiliyoruz." diye konuştu.

- "50 sene sonra sınıf arkadaşı olduk"

Şaziye Ceviz ise 50 sene önce okul çağındayken sınıf arkadaşı olacak 3 arkadaşın yıllar sonra bunu gerçekleştirdiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu kursla hayallerimizi gerçekleştirdik. Biz hep birlikte tarlada çalıştık, çocukluğumuz beraber geçti, Allah şimdiye kadar ayırmadı, ölünceye kadar da ayırmasın inşallah. Medine'nin eşi vefat etti, hep yanında olduk, gurbette birbirimize dayandık. Biz kader arkadaşıyız, 50 sene önce gidemedik, o zaman nasip olmadı ama şimdi sınıf arkadaşı olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

- "Onlardaki azmi kimsede görmedim"

Üç arkadaşa okuma yazma öğreten Hatice Tuyan da 9 yıldır öğretmenlik yaptığını, çok sayıda öğrenciye okuma yazma öğrettiğini ancak üç arkadaştaki okuma yazma azmini daha önce hiçbir öğrencide görmediğini dile getirdi.

Kursa başlayıp da yarım bırakanlar olduğunu ancak 3 arkadaşın her gün aynı saatte aynı azimle ve istekle okula geldiğini kaydeden Tuyan, "Birçok öğrenciye okuma yazma öğrettim ama bu teyzelerime okuma yazma öğretmek çok daha farklı bir deneyimdi. Onların azmi de beni buraya daha çok istekle getirdi." dedi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Salda Festivali, doğal sit alanında değilSalda Festivali, doğal sit alanında değil
Sapanca'nın ormanları villalarla betonlaştıSapanca'nın ormanları villalarla betonlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir okuma-yazma yarım asırlık arkadaşlar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

İlginizi Çekebilir

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

Konuşmak için parka çağırdı! Sonrası tam anlamıyla dehşet

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

7 yıldır emekli olamıyor nedeni ise sadece bir harf!

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

7000 bekçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvuru şartları açıklandı! Sınav ne zaman?

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

Son dakika! 'Erdoğan Demirören hayatını kaybetti' iddiası! Hastaneden açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.