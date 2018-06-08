Yarım asırlık 3 arkadaş okuma yazmayı birlikte söktü

Birbirlerini cesaretlendirerek, evraklarını toplayıp kursa birlikte kayıt olan üç arkadaş, Menderes Değirmendere İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna başladı. 8 kişinin başladığı kursu sadece Medine Kaymakçı, Gülsüm Bayram ve Şaziye Ceviz tamamlamayı başardı.

Medine Kaymakçı (65), Gülsüm Bayram (65) ve Şaziye Ceviz (63) aileleriyle yaklaşık 50 yıl önce Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyüne göç etti. Ailelerinin çeşitli nedenlerle okula göndermediği kızlar, 18 yaşına geldiklerinde evlendi, çocukları ve torunları oldu.

Gülsüm Bayram da yarım asırlık arkadaşlarının teşvikiyle kursa katılmaya karar verdiğini belirterek "Biz altın kızlarız, üçümüz birlikte kurslara katılalım dedik. Öğrenmeye çok istekliydik, buraya geldik, hocalar bizle ilgilendi, şimdi de okuyoruz. Kursa kendimiz yazıldık, bizimle beraber başlayan diğer 5 kişi bıraktı, biz devam ettik, şimdi okuyup yazabiliyoruz." diye konuştu.

Medine Kaymakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıl önce çocukken tanıştıklarını ve birbirlerinden hiç kopmadıklarını, zor dönemlerde de birbirlerine hep destek olduklarını anlattı.

- "50 sene sonra sınıf arkadaşı olduk"

Şaziye Ceviz ise 50 sene önce okul çağındayken sınıf arkadaşı olacak 3 arkadaşın yıllar sonra bunu gerçekleştirdiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu kursla hayallerimizi gerçekleştirdik. Biz hep birlikte tarlada çalıştık, çocukluğumuz beraber geçti, Allah şimdiye kadar ayırmadı, ölünceye kadar da ayırmasın inşallah. Medine'nin eşi vefat etti, hep yanında olduk, gurbette birbirimize dayandık. Biz kader arkadaşıyız, 50 sene önce gidemedik, o zaman nasip olmadı ama şimdi sınıf arkadaşı olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

- "Onlardaki azmi kimsede görmedim"

Üç arkadaşa okuma yazma öğreten Hatice Tuyan da 9 yıldır öğretmenlik yaptığını, çok sayıda öğrenciye okuma yazma öğrettiğini ancak üç arkadaştaki okuma yazma azmini daha önce hiçbir öğrencide görmediğini dile getirdi.

Kursa başlayıp da yarım bırakanlar olduğunu ancak 3 arkadaşın her gün aynı saatte aynı azimle ve istekle okula geldiğini kaydeden Tuyan, "Birçok öğrenciye okuma yazma öğrettim ama bu teyzelerime okuma yazma öğretmek çok daha farklı bir deneyimdi. Onların azmi de beni buraya daha çok istekle getirdi." dedi.

