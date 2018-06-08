Yarım asırlık 3 arkadaş okuma yazmayı birlikte söktü

İZMİR (AA) - AHMET BAYRAM - Konya'dan İzmir'e yaklaşık 50 yıl önce göçen 3 ailenin kızları, kader birlikteliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinde de sürdürdü. Daha önce aileleri tarafından okula gönderilmeyen 50 yıllık arkadaşlar, açılan kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendi.
Medine Kaymakçı (65), Gülsüm Bayram (65) ve Şaziye Ceviz (63) aileleriyle yaklaşık 50 yıl önce Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyüne göç etti. Ailelerinin çeşitli nedenlerle okula göndermediği kızlar, 18 yaşına geldiklerinde evlendi, çocukları ve torunları oldu.
- Kursu sadece üçü tamamladı
Yarım asırdır aynı mahallede oturan, aynı tarlada çalışan üç arkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğini öğrendikten sonra yıllar önce kavuşamadıkları okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Birbirlerini cesaretlendirerek, evraklarını toplayıp kursa birlikte kayıt olan üç arkadaş, Menderes Değirmendere İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna başladı. 8 kişinin başladığı kursu sadece Medine Kaymakçı, Gülsüm Bayram ve Şaziye Ceviz tamamlamayı başardı.
Kendilerine "kader arkadaşıyız" diyen üç kadın şimdi okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Medine Kaymakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıl önce çocukken tanıştıklarını ve birbirlerinden hiç kopmadıklarını, zor dönemlerde de birbirlerine hep destek olduklarını anlattı.
Küçüklüklerinde okulun evlerine yakın olmasına rağmen annesinin "Kız çocukları okumaz" diyerek okula göndermediğini dile getiren Kaymakçı, erkek çocukların okuduğunu ancak kendilerinin bundan mahrum kaldığını belirtti.
"50 sene önce okula da beraber gidemedik." diyen Kaymakçı, kurs sayesinde arkadaşlarıyla okuma yazma öğrendiğini kaydetti.
- "Biz altın kızlarız"
Gülsüm Bayram da yarım asırlık arkadaşlarının teşvikiyle kursa katılmaya karar verdiğini belirterek "Biz altın kızlarız, üçümüz birlikte kurslara katılalım dedik. Öğrenmeye çok istekliydik, buraya geldik, hocalar bizle ilgilendi, şimdi de okuyoruz. Kursa kendimiz yazıldık, bizimle beraber başlayan diğer 5 kişi bıraktı, biz devam ettik, şimdi okuyup yazabiliyoruz." diye konuştu.
- "50 sene sonra sınıf arkadaşı olduk"
Şaziye Ceviz ise 50 sene önce okul çağındayken sınıf arkadaşı olacak 3 arkadaşın yıllar sonra bunu gerçekleştirdiğini anlatarak şöyle devam etti:
"Bu kursla hayallerimizi gerçekleştirdik. Biz hep birlikte tarlada çalıştık, çocukluğumuz beraber geçti, Allah şimdiye kadar ayırmadı, ölünceye kadar da ayırmasın inşallah. Medine'nin eşi vefat etti, hep yanında olduk, gurbette birbirimize dayandık. Biz kader arkadaşıyız, 50 sene önce gidemedik, o zaman nasip olmadı ama şimdi sınıf arkadaşı olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."
- "Onlardaki azmi kimsede görmedim"
Üç arkadaşa okuma yazma öğreten Hatice Tuyan da 9 yıldır öğretmenlik yaptığını, çok sayıda öğrenciye okuma yazma öğrettiğini ancak üç arkadaştaki okuma yazma azmini daha önce hiçbir öğrencide görmediğini dile getirdi.
Kursa başlayıp da yarım bırakanlar olduğunu ancak 3 arkadaşın her gün aynı saatte aynı azimle ve istekle okula geldiğini kaydeden Tuyan, "Birçok öğrenciye okuma yazma öğrettim ama bu teyzelerime okuma yazma öğretmek çok daha farklı bir deneyimdi. Onların azmi de beni buraya daha çok istekle getirdi." dedi.
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