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Yarım asırlık evliler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen "Bir yastıkta kırk yıl" etkinliğine evlilikte 40 yılını dolduran çiftleri buluşturdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen "Bir yastıkta kırk yıl" etkinliğinde evlilikte 40 yılını dolduran çiftler bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Enver Zengince, bir restoranın kır bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyaya geliş amaçlarına değer katan en önemli unsurlardan bir tanesinin evlilik olduğunu belirtti.

Toplumsal ve dünyevi olarak evliliğin çok büyük öneminin olduğunu anlatan Zengince, "Eşler bu dünyada bir birine tamamlayan birbirine örtü olan iki ayrı varlık. Evlilik olmasaydı ayrı ayrı hayatlarını yaşardı insanlar, ne ruhsal nede fiziksel nede manevi olgunluk olmazdı. Evlilik sayesinde insan reşit, rüşt kazanır. Karakter kazanır, ahlak yapısı olgunlaşır, onur ve şahsiyet kazanır. Fert yapıdan toplumsal yapıya geçer, karakter ve olgunluğu korumak aile sayesinde olur. Evliliğin bir güzel yönü de çocuk sahibi olmak. Manevi yönü itibariyle de Peygamber Efendimize ümmet olacak yeni nesillerin bu dünyaya gelmesidir." diye konuştu.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de evliliklerinde 40 aşmış çiftleri tebrik ederek, asırlık çınarların gelecek nesillere ve huzurlu, bereketli olarak geçirdikleri yılları anlatarak onlara örnek olmalarını istedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alattin Ateş ise Türk milletinin temel kurumunun aile olduğunu söyledi.

86 yaşındaki Emine Şahin, evlilik için en büyük ihtiyacın karşılıklı anlayış ve sevgi olduğunu belirterek, herkesin mutlu mesut olmasını istedi.

Konuşmaların ardından çiftlerin içerisinde evliliklerinde 60 yılı dolduran Hacı Mustafa - Emine Şahin çiftine nazar boncuğu takılarak diğer çiftlere çeşitli hediyeler verildi.

Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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