Yarım asırlık evliler bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen "Bir yastıkta kırk yıl" etkinliğinde evlilikte 40 yılını dolduran çiftler bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Enver Zengince, bir restoranın kır bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyaya geliş amaçlarına değer katan en önemli unsurlardan bir tanesinin evlilik olduğunu belirtti.

Toplumsal ve dünyevi olarak evliliğin çok büyük öneminin olduğunu anlatan Zengince, "Eşler bu dünyada bir birine tamamlayan birbirine örtü olan iki ayrı varlık. Evlilik olmasaydı ayrı ayrı hayatlarını yaşardı insanlar, ne ruhsal nede fiziksel nede manevi olgunluk olmazdı. Evlilik sayesinde insan reşit, rüşt kazanır. Karakter kazanır, ahlak yapısı olgunlaşır, onur ve şahsiyet kazanır. Fert yapıdan toplumsal yapıya geçer, karakter ve olgunluğu korumak aile sayesinde olur. Evliliğin bir güzel yönü de çocuk sahibi olmak. Manevi yönü itibariyle de Peygamber Efendimize ümmet olacak yeni nesillerin bu dünyaya gelmesidir." diye konuştu.