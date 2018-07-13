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- YARIM ASIRLIK YOĞURT FESTİVALİ RENGARENK BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'DE bu yıl 'Yoğurda Renk Kat' sloganıyla 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali, belediye binası önünden Atatürk Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

* Silivri'de 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı

Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ'DE bu yıl 'Yoğurda Renk Kat' sloganıyla 57'ncisi düzenlenen Yoğurt Festivali, belediye binası önünden Atatürk Meydanı’na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Dans gruplarının kostüm ve şarkılarıyla renkli görüntülere sahne olan etkinlik öncesi konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Bölgemizde bir tane manda kalmamıştı. Ama şimdi Türkiye'nin manda popülasyonu en yüksek illerden biri İstanbul oldu" dedi.
Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturma amacıyla düzenlenen geleneksel festivalin açılışı rengarenk kortej yürüyüşüyle başladı. Gösteri ve müzik gruplarının yer aldığı korteje vatandaşlar da eşlik etti. Kortejin en ön sıralarında Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, CHP Silivri İlçe Başkanı Suna Göçengil yer aldı. Korteje katılan klasik otomobiller de renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ellerinde taşıdıkları balonları İzmir Marşı eşliğinde gökyüzüne bıraktı. Açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Işıklar, festivale katılan yaklaşık 15 bin kişiye teşekkür etti. Festival kapsamında düzenlenen yoğurt yeme yarışması da kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

"YOĞURT KOSKOCA MEDENİYETİN BİR PARÇASI"
Yoğurdun Silivri için önemine dikkat çeken Başkan Özcan Işıklar, "Yoğurt, yıllardır demlenen koskoca bir medeniyetin sadece bir parçası. Yoğurdu hatırlamak demek geçmişten bugüne biriktirdiğimiz kültürü hatırlamamız demek. Yoğurt bizi burada yaşatan, zenginleştiren, ekonomi için oluşturulan değerlerden yalnızca biri" diye konuştu.

"BÖLGEMİZDE 12 BİN MANDA VAR"
Silivri'nin manda yetiştiriciliği konusunda geldiği konuma değinen Başkan Işıklar, bölgede 12 bin manda olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılığının önemini vurgulayan Işıklar, "Silivri'nin iki ucu toplam 55 kilometre, 900 kilometrelik alanın 500 metrekaresi tarım ve hayvancılığa en elverişli bölgelerden bir tanesi. Tarım ile hayvancılık bunlardan en önemli zenginlik aracı. Bu aracın kaynakları, yoğurt, kaymak, süt, peynir. Hollanda'ya gidiyorsunuz size 100 gramlık peyniri 20 euroya satabiliyor. Bu kaynaklarınıza inovasyonu, teknolojiyi, bilgi ve birikimi katarsanız buradan bir endüstri doğuyor. Bölgemizde bir tane manda kalmamıştı. Ama şimdi Türkiye'nin manda popülasyonu en yüksek illerden biri İstanbul" ifadelerini kullandı.

  1. Yoğurt Festivali, bugün ve cumartesi günü gerçekleşecek etkinliklerle devam edecek. Festival, bu yıl ilk kez düzenlenecek 'ColorFest' de yer alacak. Festival süresince tüm konuklara yaklaşık 15 bin yoğurt ikram edilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
-Festival kortejinden detaylar
-Kortejden dans ve müzik detayları
-Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın korteje eşlik etmesi
-Atatürk Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Belediye Başkanı Işıklar'ın röportajı
-Konser alanından detaylar
-Halk oyunlar detayları
-Merve Özbey konseri
-Yoğurt yeme yarışması

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