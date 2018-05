Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Anne Sevgisi Sıcağın sinmiş bana, Seni severim ana, Sensiz bana kan veren Sensin bana can veren. Küçükken yudum yudum, Sütlerinle uyudum. Kulağıma ninniler, Neler söyledin neler. Beni büyüttün ana, Beni yürüttün ana, Göremeyince seni Kucaklarım gölgeni

Anneler Günü, her sene mayıs ayının ikinci pazar gününde, onları onurlandırmak için kutlanan bir özel gündür. Anneler Günü, ilk olarak 1914 yılında kutlanmaya başlandı. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongrenin onayıyla Amerika çapında da genişledi ve artık dünyanın değişik ülkelerinde kutlanmaya başlandı. Bu özel günde, anneler günü şiirleri ile onlara güzel bir hediye verebilirsiniz. Veya anneler günü için aldığınız hediyeye bir not olarak iliştirebilirsiniz. İşte en anlamlı anneler günü şiirleri...

Sen şimdi giderken okula Sefertasını kim hazırlar? Kim bakar arkandan yola? Sende en çok kimin hakkı var Kimdir seni en çok seven Annen! Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar dünyayı çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler Nâzım HİKMET Annem Tek Varlığım Ey şefkati bol varlığım, Sayende olmaz darlığım, Türkiye'm ve uygarlığım, Anam benim, şefkat selim. Ninnilerle hep uyutan, Sevgisi kalbimde yatan, Bana çok meziyet katan, Anam benim tek varlığım. Hakkı ÇEBİ ANNEM Bağım olsa, bahçem olsa İpek kumaş bohçam olsa, Sabah olsa, akşam olsa Annem gitmese yanımdan Her zaman baksam yüzüne, Uyurum yatsam dizine. Rastlamadım kem sözüne Sesi çıkmaz kulağımdan. Bir sözünü iki etmem. Canımı verir incitmem Annemsiz cennete gitmem Onu severim canımdan İbrahim Şimşek

Sen masal söylerken anne

Mor menekşeler açıyor sesinde

Yüzünden kalkan kelebekler

Yavaşça konuyor kirpiklerime

Sen ninni söylerken anne

Başucumda mı uykum

Yastığımın altında mı

Söyle girsinler gözlerime

Söyle şu kedilere anne

Miyavlamasınlar eğri büğrü

Oyuncağımı korkutmasınlar

Girmesinler düşüne

Yumuyor gözlerimi gizli bir el

Yüzünü göremiyorum anne

Sar beni sakla beni

Sıcak sevgiler içine

Tavan nere gitti anne

Nere gitti evimizin duvarları

Daya ellerini anneciğim

Kediler düşmesin üstüme

Ali YÜCE

ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!..

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım Çalapala

ANNELER GÜNÜMÜ!

Anneler günümü kırık gönülle

Kaç defa annemsiz kutlamaktayım.

Veremediğim bir kırmızı gülle

Acılar içinde kıvranmaktayım!!!

Kolları sarmaşık, yüreği aşktı.

Sabırla, höşgörü tercihi şıktı

Babama deliler gibi âşıktı.

Öyle bir aşk için zorlanmaktayım.

Kırmızı gül onun için Uhuttu.

Onu hep bağrında, başında tuttu.

Resül hasretini öyle avuttu

Şefat bulduğuna inanmaktayım.

Sanmayın anışım bu özel günde.

Sevinçimde olsun yahut hüzünde.

Aklımda, dilimde, her an gönlümde

Kanıyla, canıyla yaşamaktayım.

Babalıkta yaptı kaç çocuğuna.

Neler vere bilsek azdır uğruna.

Vakıtli, vakitsiz sık sık ruhuna

İhlâsla, ifatiha okumaktayım.

Benimde çocuğum, torunlarım var

Ayrı ayrı derdi, sorunlarım var.

Hoşgörü, sabırla yorumlarım var

Akıp, giden zaman ırmagındayım

Sacına hayrandı salkım söğütler

Gözünde hazır bulutlu hüzünler

"Rehberim olur" verdiği öğütler

Halen ellerine tutunmaktayım-

Anınca hüzünlerle doluyorum

Anılar içinde kaybaluyorum.

""Hak emri"" deyip sükût buluyorum

İnnalillahi"yi anlamaktayım.

Dünyada annesiz çok buyuyen var.

"Doğalı" anneyi geremeyen var.

Görüştürülmeyen, görüşmeyen var

Acaba hissimi davranmaktayım?

Babasız doğdu, Annesiz büyüdü

Ümmetin önünde örnek yürüdü.

Korkarım sevgimi riya bürüdü

Her iki dünyamı yıpratmaktayım...

Boğazından kesip bizi beslerdi

Masalla dünyamı renkler, süslerdi.

Büyük bir adam olmamı isterdi

Sıcaklığını hep aramaktayım....

"Uyuyup, büyüyüm "ne çok isterdi

Geçiksem uyumaz yolda beklerdi.

Geldiğimde Allah"a şükrerdi

O korkuyu bugün yaşamaktayım

Kabrine bıraktım belenmiş gibİ

Dünyada ilk, tek, son ölenmiş gibi

Bir bıcak ki yeni bilenmiş gibi

Hasreti içimde yıpranmaktayım..

Hayalimde durur hep kefeniyle

Melekti adeta beyaz teniyle.

"Hoşcakal"" demedi bana eliyle

Üzülüp, üzülüp kahrolmaktayım

Orhan Afacan