Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Son dakika haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek. Yarın yurda batıdan girecek olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları 8-10 derece arasında düşecek. Önce şemsiyeleri, sonra atkıları hazırlayın kış yeni geliyor…
3 GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK!
Sözcü'nün haberine göre, hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarlarında gezen sıcaklıklar pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ise hava sıcaklıklarının daha da düşerek yurdun çok büyük kısmının beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor. İstanbul’da da kar yağışı için beklenen tarih 15 Ocak…
ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR
Yarından itibaren Türkiye’nin batı kesimlerinde yağmur yağışı bekleniyor, perşembe, cuma ve cumartesi yağmur altında olacak İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi ise kar bekleniyor. İstanbul’un 5 günlük hava durumu ise şu şekilde;
İstanbul 5 günlük hava durumu:
ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ardahan'ın Posof ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
İlçede gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan'ı Türkgözü Sınır Kapısı'na bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi saat 06.00 itibariyle ulaşıma kapandı. Etkili olan fırtına nedeniyle yol açma çalışmaları güçlükle yapılıyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapanmasın nedeniyle Kaymakamlık tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
Kar yağışı nedeniyle Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Posof'ta yapacağı muhtarlar toplantısı iptal edildi. (DHA)
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