Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Son dakika haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek. Yarın yurda batıdan girecek olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları 8-10 derece arasında düşecek. Önce şemsiyeleri, sonra atkıları hazırlayın kış yeni geliyor…

3 GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK!

Sözcü'nün haberine göre, hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarlarında gezen sıcaklıklar pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ise hava sıcaklıklarının daha da düşerek yurdun çok büyük kısmının beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor. İstanbul’da da kar yağışı için beklenen tarih 15 Ocak…

ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

Yarından itibaren Türkiye’nin batı kesimlerinde yağmur yağışı bekleniyor, perşembe, cuma ve cumartesi yağmur altında olacak İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi ise kar bekleniyor. İstanbul’un 5 günlük hava durumu ise şu şekilde;

İstanbul 5 günlük hava durumu: