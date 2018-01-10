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Yarın başlıyor: Aniden 10 derece düşecek!

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 10:13 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yarından itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgası, hava sıcaklıklarının hızla düşmesine yol açacak. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu verilerine göre gerçek kış geliyor. Kar özlemi çeken ve "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu soran vatandaşlar için de güzel haberler var, kar birkaç gün içinde yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak...

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Son dakika haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek. Yarın yurda batıdan girecek olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları 8-10 derece arasında düşecek. Önce şemsiyeleri, sonra atkıları hazırlayın kış yeni geliyor…

3 GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK!

Sözcü'nün haberine göre, hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarlarında gezen sıcaklıklar pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ise hava sıcaklıklarının daha da düşerek yurdun çok büyük kısmının beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor. İstanbul’da da kar yağışı için beklenen tarih 15 Ocak…

ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

Yarından itibaren Türkiye’nin batı kesimlerinde yağmur yağışı bekleniyor, perşembe, cuma ve cumartesi yağmur altında olacak İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmur, pazartesi ise kar bekleniyor. İstanbul’un 5 günlük hava durumu ise şu şekilde;

İstanbul 5 günlük hava durumu:

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ardahan'ın Posof ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

İlçede gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardahan'ı Türkgözü Sınır Kapısı'na bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi saat 06.00 itibariyle ulaşıma kapandı. Etkili olan fırtına nedeniyle yol açma çalışmaları güçlükle yapılıyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapanmasın nedeniyle Kaymakamlık tarafından ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Posof'ta yapacağı muhtarlar toplantısı iptal edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu kar istanbul

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
türkiyede sadece istanbulmu var kafamızı patlattınız yok istanbula yapacak tarih belli oldu yok saat belli oldu bune kardeşim . istanbuldanmı ibaret türkiye?
kâr yağsa ne olur hemen tuzluyorlar bırakın millet kar 'ın tadını çıkartsın
yağıncada kar eziyeti derler isyan ederler trafik oldu yolda kaldık diye
bu memleketin başkenti Ankara.. Banane Istanbul'dan. Bütün üst düzey protokol yerleri de burada ama hep Istanbul göz önüne alınıyor.. Bana yok nüfustan ötürü falan demeyin..
bu gerizekalılar saat verdiyse bişey çıkmayacak demektir rezil olmaktan bıkmadılar ama saat vermeye devam ediyorlar.
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