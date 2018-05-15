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Yarın için planlanan Kuzey Kore-Güney Kore görüşmesi iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:31 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatının provokasyon olduğunu belirterek, yarınki Güney Kore görüşmesini iptal etti - Kuzey Kore: - "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur"

SEUL (AA) - Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore arasında devam eden 'Max Thunder' adlı ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısında yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Güney Kore Kuzey Kore

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