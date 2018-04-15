"Yarını İnşa Et" ödülleri sahiplerini buldu

TTGV olarak geleceğin iş gücü ve ülkenin yarınları olan öğrenciler ve onları eğiten öğretmenler için teknoloji eğitim programını "Yarını İnşa Et" adıyla başlattıklarını aktaran Ultav, "Pilot 1. dönem uygulamasını yaptığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürüttüğümüz programda bu yıl hedefimiz, 2 bin 500 öğretmenimiz ile 10 bin öğrenciye ve 2 bin 500 projeye ulaşmak. Bu hedefe ulaşmamız için desteğe ve iş birliğinize ihtiyacımız var. Sizleri teknoloji üreten Türkiye için yarını birlikte inşa etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Törende konuşan TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yeni teknolojiler ile farklı becerilere sahip gençlerin bir an önce yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

- Dereceye giren projeler

Program kapsamında birinci olan proje "Bizlere Yer Verir Misiniz?" ile Grup Anka-Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Ekip, yurt dışı "Maker Faire" fuarı katılımı ile ödüllendirildi.

İkinciliğe "Akıllı Ev (Smart Home)" projesi ile Thunder Birds-Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğe "Bio Hive" projesi ile Cosmos-Wonderland-İstanbul Bahçeşehir Koleji Yenişehir Soyak Fen ve Teknoloji Lisesi, dördüncülüğe "Proto Arm (Prototip Robot Kol Desteği)" projesi ile Arkod Team 1-İstanbul Arel Koleji ve beşinciliğe "Zorluğa Bir Işık da Bizden" projesi ile Çaçaron-Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi değer bulundu.

Dereceye giren diğer 4 proje ise Özyeğin Üniversitesi "Open Fab Maker Yaz Kampı"na katılma hakkı elde etti.

- "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı

Türkiye’deki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında, bugüne kadar 7 ilde, 81 farklı okuldan, 216 öğretmen ile 2 bin 120 öğrenciye ulaşıldı.