"Yarının Kadın Yıldızları" festivalde buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Aile Bağları" temasıyla gerçekleştirilen "46. İstanbul Müzik Festivali"nde genç kadın müzisyenler sahne aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'daki konser öncesi konuşan İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak, festival kapsamında 2007'den bu yana genç sanatçılara yer verdiklerini belirterek, "Açılış konserlerinde genç solistlerimizi dinledik. Festival buluşmalarında genç sanatçıları dünyaca ünlü isimlerle buluşturduk. Festival olarak gençlerin gücüne inanıyor ve onların yaratıcılıklarını tetikleyecek yeni platformlar sunmaya ve destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Oymak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın desteğiyle "Yarının Kadın Yıldızları" projesine başladıklarını anlatarak, "Kadınların ekonomiden, siyaset ve kültür sanata dek hayatın her alanında eşit şartlarda yer almasını destekliyor ve kadının gücüne inanıyoruz. Ülkemizin nitelikli kalkınması, nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda ve her sektörde üretime katılması, güçlenmesi ve lider pozisyonlara gelmesiyle mümkün. Bu heyecan verici proje sayesinde, pek çok genç kadın müzisyenimizi, kültür sanat hayatının önemli pozisyonlarında görebilmeyi hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.