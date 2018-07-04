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"Yarınki MYK'yı beklememiz gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:54 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "Parti içi tartışmalar elbette önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Parti içi demokrasi içinde çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nu, Genel Başkanımızın ve partinin diğer yetkili organlarının sorgulayıp yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok"

MANİSA (AA) - CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen mazbatalarını aldı.

Manisa Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende, CHP Manisa milletvekilleri Özel, Bakıroğlu, Başevirgen'e mazbataları, İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ramazan Uçak ve Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu tarafından verildi.

Aynı zamanda CHP Grup Başkanvekili olan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapıcı bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bir gazetecinin, bazı partililerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevini Muharrem İnce'ye devretmesi yönünde talepleri olduğunu hatırlatması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Muharrem İnce ile Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu pazartesi günü yemekte bir araya geldiler. Dün Yalova Milletvekilimizin Mecliste rozet takması sırasında yaptığı açıklamalar sonucunda, CHP'de yaşanabilecek gelişmelerle ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu konuda CHP Türkiye'nin ve Avrupa'nın en köklü, dünyanın tarihi en eski 3 siyasi oluşumundan biri. CHP kurumlar ve kurallar ile yönetilen bir parti. Bu yüzden bizim şahsi görüşler açıklamadan önce yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantımızı beklememiz gerekiyor.

Yarın saat 11.00'de Grup Başkanvekili olarak doğal üyesi olduğum Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacağım. Ardından yemin törenimizi, Cumhurbaşkanı, belki bakanların yemin törenini yapacağız. Daha sonraki süreçte de Meclis çalışmaları başlayacak. Parti içi tartışmalar elbette önemlidir, kıymetlidir, değerlidir. Parti içi demokrasi içinde çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nu, Genel Başkanımızın ve partinin diğer yetkili organlarının sorgulayıp yapacağı toplantıları beklemekten başka yapacak bir şey yok."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Mazbata tören

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