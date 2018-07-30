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Yarısı yunus diğer yarısı balina

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

Hawaii açıklarında yarısı yunus, diğer yarısı balina olan balık tespit edildi

Hawaii sularında yunusla balinanın çiftleşmesi sonucu ortaya çıktığı sanılan balığa rastlandı.

Bilim adamları bir araştırma için açıldıkları Hawaii sularında yunuslarla yüzen ancak farklı fiziksel özelliklere sahip balık tespit etti.

Bulunan balığın kafasının kavun kafalı balina türüne benzediği ancak yunuslarınki gibi yüzgeçleri olduğu bildirildi.

İncelemelerde kaba dişli yunus türü ile kavun kafalı balinanın çiftleşmesinden meydana geldiği belirtilen balığın memeli olduğu kaydedildi.

Balığın yeni bir tür olup olmadığı konusunda araştırmaların sürdüğü ifade edildi.

Balina ve yunusların çiftleşmesinden meydana gelen bir balığın ilk defa görülmediği, en son 1985 yılında görüldüğü açıklandı.

Bu nedenle Hawaii açıklarında görülen balığın çok nadir olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
balina Hawaii yunus

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