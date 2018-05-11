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Yarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada resim dalında 1'inci olan ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Doğan (10), hediye edilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışladı.

Yarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada resim dalında 1'inci olan ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Doğan (10), hediye edilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışladı.
Geçen hafta Kayseri Valiliği tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve resim yarışmasında, Servet Akaydın İlköğretim Okulu 4'üncüsınıf öğrencisi Nisanur Doğan 1'inci oldu. Nisanur, kendisine ödül olarak verilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Nisanur Doğan, ailesi ve öğretmeni ile birlikte derneğin Kayseri şubesine giderek Başkan Yılmaz Üçkan'a altını teslim etti.
Televizyonda şehit haberlerini izlediğinde çok duygulandığını belirten Nisanur, "Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada il birincisi oldum. Bu nedenle törende bana altın hediye ettiler. Ben de ailemle görüşerek aldığımı çeyrek altını, derneğe bağışladım. Televizyon izlerken şehit haberleri ve haberlerde ağlayan çocuklar beni derinden üzüyordu. Bu nedenle kazandığımız ödülü şehit aileleri ile paylaşmak istedim" dedi.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Geleceğimizin teminatları, yüreğinde vatan, bayrak, ezan sevgisini barındıran çocuklarımız bizleri yeniden duygulandırdı. Maddenin manaya çevrildiği gün bugün. Çocuklarımız vatanın bölünmez bütünlüğünün savunucusudur" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Yılmaz Üçkan, Nisanur Doğan'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

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Yarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladıYarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladı

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