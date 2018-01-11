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Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 14:40 | Son Güncelleme 30 dakika önce

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener sınıfları basıp öğrencilere 'Soytarılar, şerefsizler' diye bağırdı. Müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor" dedi.

Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yeni bir skandal daha yaşandı. Okul Müdürü Necati Yener, düzenlediği sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencilerin sınıfına girerek hem hakaret hem de tehdit etti.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Sözcü'nün haberine göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan ve soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları şöyle anlattı:

“Proje Okul kapsamındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Müdürü Necati Yener, uygulamaları yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet edildi. Okulda yaşananları biz de MEB’e aktarmış ve müdürden kaynaklanan sorunların çözülmesini istemiştik. Bakanlık, şikayetlerin artması sonucu üç gün önce okula müfettiş yolladı. Müfettişlerin incelemesi yarın bitiyor. Ancak ne ilginç ki; müfettişler okulda çalışma yürütürken, Müdür Necati Yener ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cuma günü okulda bir sucuk partisi düzenlemeye hazırlanıyor. Bir grup öğrenci ise müdürü protesto etmek için partiye katılmayacağını söylüyor. Müdür Necati Yener bunu duyunca, sınıfa giriyor ve hakaretler yağdırıyor.”

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“ŞEREFSİZLER, SOYTARILAR…”

Yarkadaş, Necati Yener’in, cuma günü düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını söyleyen öğrencilerin sınıfına girerek yaptıklarını ise şöyle aktardı:
“Okul müdürü sınıfa hışımla girdikten sonra cep telefonlarını topluyor. Ardından ise ‘Bu kıçı kırık soruşturmaya güvenip bana bir şey olacağını mı sandınız? Soytarılar, şerefsizler. Sizden bunların hesabını soracağım’ diye bağırıyor. Şoka uğrayan öğrenciler, bunun üzerine ailelerini haberdar ediyor. Aileler hemen okula geliyor. Şu an okulda tam bir kaos var. Bu müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor.”

“BURANIN ALLAH’I BENİM”

Müdür Necati Yener’in öğrencilere daha önce de hakaret ettiğini belirten Yarkadaş, “Baskılar katlanılmaz boyuta ulaşınca, aileler durumu anlatan 65 sayfalık bir rapor hazırladılar. Bu raporu bana da getirdiler. MEB İsmet Yılmaz’a da sundular” diye konuştu. Yarkadaş, raporda yer alan ifadelerin korkutucu olduğunu da belirtti. Yarkadaş şöyle konuştu:

“Okul Müdürü Necati Yener, ‘Buranın Allah’ı benim. Yönetmelik – mönetmelik tanımam. Gidin bildiğiniz yere şikayet edin’ diyor. Buna yüzlerce öğrenci şahit… Okul müdürünün görevden alınması ve tedaviye gönderilmesi gerekiyor.”

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BAŞKA BİR OKULDA DAYAK İDDİASI

Öte yandan, CHP’li Barış Yarkadaş, Küçük Çekmece Söğütlüçeşme İlköğretim Okulu’nda yaşanan bir dayakt iddiasını da TBMM gündemine taşıdı. Yarkadaş, sınıf öğretmeni A.B’nin, öğrencisi E.A’nın kafasına telefonla defalarca vurduğunu belirterek buna ilişkin raporları TBMM’ye sundu. Yarkadaş, “Bu öğretmen hakkında derhal soruşturma başlatın. Konunun takipçisiyiz” dedi.

Okul müdürünün sözleri genç kızı intihara sürükledi!
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
SAYN YARKADAŞ BUDA BİRŞEYMİ BİZ CETVELLERLE TEKMELERLE TOKATLARLA TEK AYAK BEKLEMELERLE OKUDUK
BASKI ALTINDAKİ GENÇLİK, EZBERCİ, İTAATKAR GENÇLİK DÜNYA İLE YARIŞAMAZ..! GENÇLİĞİMİZİN UFKUNU, '' YERLİ ve MİLLİ '' EĞİTİMLE NEREYE KADAR AÇABİLİRİZ..? GENÇLİK UFKUNU; EVRENSEL, ULUSLARARASI, ÇAĞDAŞ BİLGİLERLE GELİŞTİREBİLİRİZ... HOCANIN FALAKACI EĞİTİM ANLAYIŞI İLE ANCAK ORTA ÇAĞ DA KALIRIZ...
Liyakate değil yandaşlığa dayalı bir sistem kurarsanız bunlar ve buna benzer birçok şey kaçınılmaz olur...
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Atatürk..... sucuk partisine gelmiyorlar diye bu hakaretleri hangi hakla ediyosun sen öğretmenmisin sucukcumusun
OKULARDAN PİLAV GÜNÜ SUCUK GÜNÜ KERMES BÖYLE ABUK SUBUK GÜNLERİ YASAKLAMALI OKULA PARA ELDE ETMEK İÇİN BÖYLE RİYAKAR YOLLARA BAŞVURULMAMALI KOLTUKTAN KIÇINIZI KALDIRIN ÖDENEK İSTEYİN GEREKTİĞİNDE MASAYA YUMRUĞU VURUP EMEKLİ DİLEKÇENİ SURATLARINA ATACAK MÜDÜR LAZIM AMA NEREDE BENİ SOKMAYAN YILAN BİN YAŞASIN HİKAYESİ
devlet okullarinin %90 ı ayni sekilde yonetiliyor.bitmisiz okeye donuyoruz ülke olarak.
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