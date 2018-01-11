Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yeni bir skandal daha yaşandı. Okul Müdürü Necati Yener, düzenlediği sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencilerin sınıfına girerek hem hakaret hem de tehdit etti.
SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
Sözcü'nün haberine göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan ve soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları şöyle anlattı:
“Proje Okul kapsamındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Müdürü Necati Yener, uygulamaları yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet edildi. Okulda yaşananları biz de MEB’e aktarmış ve müdürden kaynaklanan sorunların çözülmesini istemiştik. Bakanlık, şikayetlerin artması sonucu üç gün önce okula müfettiş yolladı. Müfettişlerin incelemesi yarın bitiyor. Ancak ne ilginç ki; müfettişler okulda çalışma yürütürken, Müdür Necati Yener ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cuma günü okulda bir sucuk partisi düzenlemeye hazırlanıyor. Bir grup öğrenci ise müdürü protesto etmek için partiye katılmayacağını söylüyor. Müdür Necati Yener bunu duyunca, sınıfa giriyor ve hakaretler yağdırıyor.”
“ŞEREFSİZLER, SOYTARILAR…”
Yarkadaş, Necati Yener’in, cuma günü düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını söyleyen öğrencilerin sınıfına girerek yaptıklarını ise şöyle aktardı:
“Okul müdürü sınıfa hışımla girdikten sonra cep telefonlarını topluyor. Ardından ise ‘Bu kıçı kırık soruşturmaya güvenip bana bir şey olacağını mı sandınız? Soytarılar, şerefsizler. Sizden bunların hesabını soracağım’ diye bağırıyor. Şoka uğrayan öğrenciler, bunun üzerine ailelerini haberdar ediyor. Aileler hemen okula geliyor. Şu an okulda tam bir kaos var. Bu müdürün görevden alınması ve derhal tedaviye gönderilmesi gerekiyor.”
“BURANIN ALLAH’I BENİM”
Müdür Necati Yener’in öğrencilere daha önce de hakaret ettiğini belirten Yarkadaş, “Baskılar katlanılmaz boyuta ulaşınca, aileler durumu anlatan 65 sayfalık bir rapor hazırladılar. Bu raporu bana da getirdiler. MEB İsmet Yılmaz’a da sundular” diye konuştu. Yarkadaş, raporda yer alan ifadelerin korkutucu olduğunu da belirtti. Yarkadaş şöyle konuştu:
“Okul Müdürü Necati Yener, ‘Buranın Allah’ı benim. Yönetmelik – mönetmelik tanımam. Gidin bildiğiniz yere şikayet edin’ diyor. Buna yüzlerce öğrenci şahit… Okul müdürünün görevden alınması ve tedaviye gönderilmesi gerekiyor.”
BAŞKA BİR OKULDA DAYAK İDDİASI
Öte yandan, CHP’li Barış Yarkadaş, Küçük Çekmece Söğütlüçeşme İlköğretim Okulu’nda yaşanan bir dayakt iddiasını da TBMM gündemine taşıdı. Yarkadaş, sınıf öğretmeni A.B’nin, öğrencisi E.A’nın kafasına telefonla defalarca vurduğunu belirterek buna ilişkin raporları TBMM’ye sundu. Yarkadaş, “Bu öğretmen hakkında derhal soruşturma başlatın. Konunun takipçisiyiz” dedi.
Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!
Canan Karatay şoku! Yollarını ayırdıklarını duyurdular
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Ankara siyasetinde 2019 hesapları
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Okuyucu Yorumları 6 yorum