Yarkadaş: Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü sınıfları bastı, ‘soytarılar şerefsizler’ diye bağırdı

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde yeni bir skandal daha yaşandı. Okul Müdürü Necati Yener, düzenlediği sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencilerin sınıfına girerek hem hakaret hem de tehdit etti.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Sözcü'nün haberine göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan ve soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları şöyle anlattı:

“Proje Okul kapsamındaki Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin Müdürü Necati Yener, uygulamaları yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı’na şikayet edildi. Okulda yaşananları biz de MEB’e aktarmış ve müdürden kaynaklanan sorunların çözülmesini istemiştik. Bakanlık, şikayetlerin artması sonucu üç gün önce okula müfettiş yolladı. Müfettişlerin incelemesi yarın bitiyor. Ancak ne ilginç ki; müfettişler okulda çalışma yürütürken, Müdür Necati Yener ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Cuma günü okulda bir sucuk partisi düzenlemeye hazırlanıyor. Bir grup öğrenci ise müdürü protesto etmek için partiye katılmayacağını söylüyor. Müdür Necati Yener bunu duyunca, sınıfa giriyor ve hakaretler yağdırıyor.”