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Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Alacahan’daki Ebru Sanatı Kursu’na giden ve aynı zamanda Trabzon Huzurevi’nde kalan 70 yaşındaki Adem Ali Kömürcü, huzuru ebru sanatında bulduğunu söylüyor.Ebru sanatını öğrenmek için büyük bir gayret ve heyecanla çalıştığını belirten Kömürcü, öğrenmenin yaşı olmadığını herkese göstererek ebru sanatını öğrenmeye çalışıyor.Gençken sanatla ilgili bir merakı olmadığını ve yaşlanınca kendine bir meşgale ararken yaşına en uygun uğraşın ebru sanatı olduğunu belirten Kömürcü, “İlk olarak huzurevinde bu eğitimi aldım ve çok hoşuma gitti.

Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Alacahan’daki Ebru Sanatı Kursu’na giden ve aynı zamanda Trabzon Huzurevi’nde kalan 70 yaşındaki Adem Ali Kömürcü, huzuru ebru sanatında bulduğunu söylüyor.
Ebru sanatını öğrenmek için büyük bir gayret ve heyecanla çalıştığını belirten Kömürcü, öğrenmenin yaşı olmadığını herkese göstererek ebru sanatını öğrenmeye çalışıyor.
Gençken sanatla ilgili bir merakı olmadığını ve yaşlanınca kendine bir meşgale ararken yaşına en uygun uğraşın ebru sanatı olduğunu belirten Kömürcü, “İlk olarak huzurevinde bu eğitimi aldım ve çok hoşuma gitti. Daha sonra buraya başvurdum. Böylece ebru yapmaya başladım. Bu sanat ruhsal olarak beni çok rahatlatıyor. Tek başıma bir ortamda yaptığımda bütün kötü enerjimi atıyorum. Çocuklara, gençlere herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ebru sanatını severek yaptığını kaydeden Kömürcü, “Bu yaşımda ebru sanatı ile uğraşırken çevremden de hep olumlu tepkiler aldım. Ben bu yaşta bugün yaptığımı yarın unutuyorum. Çocuklar ve gençler unutmaz ve harika işler çıkarırlar. Farklı işlerle uğraşacaklarına sanata yönelsinler çünkü sanat ruhu arındırır. Ben buna inanıyorum. Herkesi bir sanat dalı ile uğraşmaya çağırıyorum” dedi.
70 yaşındaki öğrencisi Kömürcü’nün kursa severek katıldığını ve öğrenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirten ebru sanat kursu öğretmeni ve TILSIM Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal, “Tüm sanatlar el becerisi gerektirir. Ebru ise biraz daha ruh meselesi. Bu sanata ruhen de yakın olmalı yaparken büyük arzu ve istek duymalı. Bu sanat biraz daha tılsımlı. Herkes yağlı boya, resim yapabilir ama herkes ebru yapamaz. Zaten ebru sanatı öğrencisinin sayısı her zaman diğerlerine göre daha azdır. Adem Ali Bey’de bu tılsımlı dünyaya kendini kaptırmış öğrencilerimizden biri” şeklinde konuştu.
Ali Bey’in kendilerinin ebru elçisi olduğunu ve insanları sanata teşvik ederek ebru ile buluşmalarına yardımcı olduğunu ifade eden Kartal, “Birçok eğitim veriliyor. Mutlaka herkesin yeteneğine, bakış açısına göre bir kursa gitmesi gerekiyor. Adem Ali bey gibi asla pes etmemeleri gerekiyor” diye konuştu.

Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

Yaş 70, sanat aşkı bitmemiş

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