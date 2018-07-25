Yaş kozanın yarısı Kulp'tan

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Türkiye'deki yaş koza üretiminin yarısından fazlası, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştiriliyor.
Osmanlı döneminde de ipek böcekçiliği üretiminde önemli bir merkez olan Kulp, devletin sağladığı teşvik ve destek uygulamaları sayesinde, sektörde söz sahibi olan Bursa'yı geride bırakmayı başardı. 800 ailenin geçimini sağladığı ilçede, yılda 50 bin kilogram yaş kozadan yaklaşık 5 bin kilogram ham ipek elde ediliyor.
Ağaçlı Mahallesi'ndeki ipek iplik üretim fabrikasında üretilen iplikler, daha sonra el emeği göz nuruyla ipek şal, kravat, fular ve eşarba dönüştürülüyor.
Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu AA muhabirine, ilçenin Osmanlı döneminden günümüze kadar önemli bir İpek üretim merkezi olduğunu söyledi.
İpek kozasından ham iplik üretim sağlayan tesisin bulunduğunu dile getiren Dülgeroğlu, fabrikada 37 işçinin istihdam edildiğini aktardı.
Fabrikada yıllık ortalama 50 bin kilogram yaş kozanın işlendiğini kaydeden Dülgeroğlu, şöyle konuştu:
"Burada, yılda çiftçilerden topladığımız 50 bin kilogram yaş kozayı işleyerek yaklaşık 5 bin kilogram ham ipek iplik üretimi gerçekleştiriyoruz. Kısa vadede hedefimiz bölgedeki bu potansiyeli değerlendirerek üretim kapasitesini artırmak, daha fazla vatandaşın bu sektöre yönelmesini sağlamaktır. Amacımız ülkemizde ve bölgemizde ciddi anlamda istihdamı artırmaktır."
- "Önemli bir geçim kaynağı"
Tarım ve Orman Bakanlığının bu anlamda önemli desteklerinin olduğunu ifade eden Dülgeroğlu, şunları kaydetti:
"İlçemizde yaklaşık 800'ün üzerinde ailemiz için, İpek böcekçiliği önemli bir geçim kaynağıdır. Ülkemizde üretilen yaş ipek kozasının yüzde 50'sinden fazlasını Kulp ilçesi üretmektedir. Köylerimizde devam eden İpekböcekçiliği besleme evlerimiz var. Projelerimiz tamamlandığı takdirde bölgemizdeki ipek kozası üretimi kapasitesi önemli anlamda artmış olacak."
Tarım ve Orman Bakanlığı Kulp İlçe Müdürü Cihan Güreş ise ipek böcekçiliğinin, ilçede yüzyıllardır yapıldığını söyledi.
Devletin vermiş olduğu desteklerle ipek böcekçiliğinin iyi bir noktaya geldiğini aktaran Güreş, özellikle dağlık alandaki 32 köyde ipek böcekçiliği yapıldığını aktardı.
İlçedeki bazı üreticilerin, üretimi evinin bir köşesinde yaptığını kaydeden Güreş, besleme alanları artırıldığı takdirde verimin daha fazla olacağını ifade etti.
Üreticilere kilogram başına 55 lira destek verildiğini anımsatan Güreş, bu desteğin artırılmasının istendiğini belirtti.
- "Türkiye'de bir numara"
Güreş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 20 tezgahımızda geleneksel el dokuması yapılıyor. Aralarında evli olanların da yer aldığı kadınlar ailelerine katkı sunuyor. Üreticiden aldığımız ipeği önce kurutuyoruz. Belirli aşamalardan geçirdikten sonra şal, kravata dönüştürüyoruz. Ürünlerimiz yüzde yüz ipektir ve bir marka değeri vardır. Bu bölgenin terörle anılmaması lazım. Kulp ilçesinin ipekle anılmasını istiyoruz. İpek böcekçiliği üretim ve dokuma boyutuyla ilçemiz Türkiye'de bir numaradır."
İplik üretim tesisindeki işçilerden 4 çocuk babası Tacettin Baran, 5 yıldır burada çalıştığını söyledi.
Bu tesisten önce farklı şehirlere gidip çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Baran, "Buraya başlamadan önce gurbete gidip çalışmak zorunda kalıyordum. Burada kendi köyümde, akrabalarımın arasında çalıştığım için mutluyum. Gurbette daha fazla para kazanabilirdim ama burada çalışarak hem kazancımı sağlıyorum hem de ailemin yanında kalıyorum." diye konuştu.
Vesile Güzel ise işinden memnun olduğunu, severek çalıştığını ifade etti.
Çalışmaya başlamadan önce eğitim aldıklarını aktaran Güzel, "Bu işin devam ettirilmesi için herkesten destek bekliyoruz. Tesiste ipek ipliğini kadınlar çıkarıyor çünkü elleri bu işe daha yatkın."
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