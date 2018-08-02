YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı

Anıtkabir’de düzenlenen tören sonrasında YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya katılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katılıyor.
İlklerin toplantısı olarak görülen toplantı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ toplantısı. Önemli kararların alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaş ilk defa katılıyor. Genelkurmay Başkanı olarak önceki YAŞ toplantılarına katılan Hulusi Akar toplantıya ilk defa Milli Savunma Bakanı olarak, Genelkurmay Başkanı olarak da Orgeneral Yaşar Güler katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da YAŞ toplantısına ilk defa katılıyor.
Önemli kararların alınacağı toplantıda önemli atamaların yapılması bekleniyor.
YAŞ TOPLANTISI ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Anıtkabir'i ziyaret etti.
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