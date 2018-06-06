Yasa dışı dershane işleten FETÖ mensuplarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve yasa dışı dershane işlettikleri belirlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatlı kişilerin 7 farklı adreste yasa dışı dershane işlettiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 şüphelinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonun sürdüğü, şüphelilerin dershane olarak işlettikleri yerlerde de arama yapıldığı öğrenildi.
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