"Yasa dışı göç meselesi uluslararası toplumun tümünü ilgilendiriyor"

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, yasa dışı göç meselesinin sadece ülkesini değil, uluslararası toplumun tümünü ilgilendirdiğini belirtti.

Serrac, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi'nde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, yasa dışı göç meselesinin yalnızca ülkesini ilgilendiren bir konu olmadığını, bilakis bütünüyle uluslararası toplumu ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu durumun genel bir iş birliği ve koordinasyon gerektirdiğini kaydeden Serrac, Libya'nın sürekli yasa dışı göç sorununa kapsamlı çözüm çağrıları yaptığına dikkati çekti.

Sorunun yalnızca güvenlikle ilgili tarafına önem verilmemesi çağrısında da bulunan Serrac, yasa dışı göçe kaynak olan ülkelere gençlere iş imkânları sunan kalkınma projeleri oluşturulması için destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Serrac ayrıca başta insan ticareti yapan örgüt ve şebekelerle mücadele olmak üzere konunun her yönüyle çözülmesi için kapsamlı bir sistem geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.