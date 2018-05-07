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Yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

İzmir, Muğla, Balıkesir, Antalya ve Mersin'de son 24 saatte 407 yabancı uyruklu yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir, Muğla, Balıkesir, Antalya ve Mersin'de yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 407 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son 24 saat içerisinde, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 206 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında yasal işlem başlattı.

Bodrum ilçesi Akyarlar Görecek Adası önlerinde lastik bot içerisindeki grubun yardım talebi üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, 14 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Ekipler, Ayvalık ilçesi Karaada önlerinde Yunanistan'a geçmeye çalışan lastik botu durdurdu. Bottaki 49 yabancı uyruklu, sahil güvenlik ekipleri aracına alınarak sahile getirildi.

Kaş ilçesi önlerinden lastik botla bir grubun denize açıldığını tespit eden ekipler, botu durdurarak içerisindeki 38 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.

Mersin'de de tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 100 yabancı uyruklu yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

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