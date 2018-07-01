Yasa dışı göçle mücadele

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 10'u çocuk 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklu bulunduğu ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma, sahile yakın ormanlık alanda yabancı uyrukluların olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10'u çocuk 23 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği belirlenen İ.Y. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen İ.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim
Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor
'Adil Öksüz' ihaneti! Yakalamamak için elinden geleni yapmış
Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı!
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum