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Yasa dışı göçle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Aydın'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 23 yabancı uyruklu yakalandı - Yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 10'u çocuk 23 yabancı uyruklu yakalandı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bir grup yabancı uyruklu bulunduğu ihbarı üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma, sahile yakın ormanlık alanda yabancı uyrukluların olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10'u çocuk 23 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği belirlenen İ.Y. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen İ.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın İl Jandarma kaçak geçiş Kuşadası

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