Yasa dışı sınır geçişiyle mücadele

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 881 kişi yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü günlük faaliyetlere ilişkin verilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 881 kişi gözaltına alındı.
İran'dan Türkiye'ye 9, Türkiye'den İran'a 2 kişi yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunurken yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, 25 bin 180 paket sigara, 9 binek hayvanı ele geçirildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye 4, Türkiye'den Yunanistan'a 86, Türkiye'den Bulgaristan'a 9 kişi yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.
Irak sınırında bin 500 paket sigara ele geçirildi.
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