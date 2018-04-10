Yasa dışı sınır geçişleri

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 976 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 896 kişi yakalandı.

İran sınırında yapılan müdahaleler sonucunda ise iki adet binek hayvanı ile bin 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu arada Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 80 kaçağın da yakalandığı bildirildi.