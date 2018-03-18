Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 696 kişiyi gözaltına aldı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 623 kişi yakalandı.
İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 14 kişi gözetim altına alındı. Bu müdahaleler sonucunda 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 10, Türkiye'den ise Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 49 kişi yakalandı.
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