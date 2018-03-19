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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 927 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 927 kişiyi gözaltına aldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 743 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 232 bin 735 uyuşturucu hap ile 10 elektronik malzeme ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi gözetim altına alındı, 518 ilaca el konuldu.

İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışan 88 kişi yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 40, Türkiye'den ise Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 55 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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