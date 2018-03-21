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Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Türkiye kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 808 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 808 kişiyi gözaltına aldı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetlere" ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 621 kişi yakalandı.

Türkiye'den İran'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 29 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4, Türkiye'den ise Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 154 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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