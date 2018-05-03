HABER

Yasa dışı sınır geçişlerine müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bin 414 kişiyi yakaladı

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bin 414 kişiyi yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının günlük faaliyetlerine göre, dün Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 152 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmek isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçme teşebbüsünde bulunan 35, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen 214 ve Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı.

Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısıErmenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı sınırlardan yasa dışı geçiş girişimi

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

İYİ Parti'den Bahçeli'nin 'FETÖ' sözlerine sert yanıt!

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

İstanbul sis altında! Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.