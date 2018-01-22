HABER

Yaşadığı acı sonrası başladı. 70 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 11:17 | Son Güncelleme 6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 yaşında anne ve babasını kaybeden Mustafa Ersoy o günden sonra mahallelerinde ölenlerin kayıtlarını tek tek tutmaya başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Gülpınar Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Mustafa Ersoy, anne ve babasını kaybettiği 15 yaşında başladığı defterde 'ölüm kaydı tutma' alışkanlığını 70 yıldır sürdürüyor. Ersoy, akrabasının mezarını bilmeyenlere bile mahalle mezarlığında yol göstererek yardımcı oluyor.

DHA'nın haberine göre, Alaşehir'in kırsal Gülpınar Mahallesi'nde tek odalı bir evde oturan Mustafa Ersoy, 15 yaşında anne ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. O günden sonra Ersoy, mahallelerinde ölenlerin kayıtlarını tek tek tutmaya başladı. Ölenin ad, soyad, ölüm tarihi ve saati ile gömüldüğü mezarlığı kayıt altına alan Ersoy, mahalledekilerin yol göstericisi oldu. 1948 yılından bu yana mahallede ölenleri kayıt altına aldığını belirten Ersoy, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ölen 500'ün üzerindeki kişinin kaydını tuttum. Mahalleden veya mahalle dışından gelen çoğu kişi akrabalarının mezarını bulabilmek için çoğu zaman bana gelip, danışıyor. Ben de onlara yakınının ne zaman öldüğünü söyleyip, nereye gömüldüğünü göstererek elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Babasının mezarının nerede olduğunu bilmeyenler çıkıyor."

Emekli müezzinin sıra dışı hobisini görenler şaşırıyor

"HEPSİ HAFIZAMDA DURUYOR"

Geçen 70 yıllık süreçte kayıt tuttuğu toplam 10 defteri bulunduğunu, ancak şu an elinde sadece bir defterinin kaldığını belirten Ersoy, "1982-83 yıllarında muhtarlık yaptım. Ancak, ölenlerin kayıtlarını tutma işine muhtarlıktan önce başladım. 10 defterim vardı. 2015 yılında evimde yangın çıktı. 9 defterim yandı. Ancak, hepsi hafızamda duruyor" diye konuştu. Ersoy, ilerleyen yaşına rağmen ölenlerin kayıtlarını tutmaya devam edeceğini kaydetti.

Ersoy'un yeğeni 32 yaşındaki İbrahim Çakan, "Dayım, mahallemiz için çok güzel bir hizmet veriyor. Çoğu insan, dede, nine veya akrabasının mezarının yerini, ne zaman öldüğünü bilmiyor. Gelip dayıma soruyorlar. O da kayıtlarına bakarak hem ne zaman öldüğünü söylüyor, hem de mezarını gösteriyor. En azından geçmişi unutmuyoruz. Babamın dedesinin mezarının nerede olduğunu ve tarihi bilmiyorduk. Biz de dayımın sayesinde öğrendik." (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıt Manisa mustafa ersoy

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Süper Lig'de biten transferler!..

Süper Lig'de biten transferler!..

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Okuyucu Yorumları 2 yorum
seni kim yazıcak dayı vekaleti toruna bırakırsın artık
Güzel bir alışkanlık olmuş bence..unutulmaya yüz tutan ESKİ toprakları kaydetmek cok hoş
Diğer Haberler
İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.