Yaşadığı acı sonrası başladı. 70 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Gülpınar Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Mustafa Ersoy, anne ve babasını kaybettiği 15 yaşında başladığı defterde 'ölüm kaydı tutma' alışkanlığını 70 yıldır sürdürüyor. Ersoy, akrabasının mezarını bilmeyenlere bile mahalle mezarlığında yol göstererek yardımcı oluyor.

DHA'nın haberine göre, Alaşehir'in kırsal Gülpınar Mahallesi'nde tek odalı bir evde oturan Mustafa Ersoy, 15 yaşında anne ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı. O günden sonra Ersoy, mahallelerinde ölenlerin kayıtlarını tek tek tutmaya başladı. Ölenin ad, soyad, ölüm tarihi ve saati ile gömüldüğü mezarlığı kayıt altına alan Ersoy, mahalledekilerin yol göstericisi oldu. 1948 yılından bu yana mahallede ölenleri kayıt altına aldığını belirten Ersoy, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ölen 500'ün üzerindeki kişinin kaydını tuttum. Mahalleden veya mahalle dışından gelen çoğu kişi akrabalarının mezarını bulabilmek için çoğu zaman bana gelip, danışıyor. Ben de onlara yakınının ne zaman öldüğünü söyleyip, nereye gömüldüğünü göstererek elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Babasının mezarının nerede olduğunu bilmeyenler çıkıyor."