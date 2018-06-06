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Yasadışı dershane işleten FETÖ üyelerine gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı dershane işlettikleri tespit edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste yasadışı dershane faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam etmektedir" denildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı dershane işlettikleri tespit edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FETÖ ile irtibatlı kişiler tarafından 7 farklı adreste yasadışı dershane faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam etmektedir" denildi.

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