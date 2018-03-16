HABER

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’da İznik Gölü’nde av yasağı başlarken, balıklar aniden bollaştı.İznik Gölü’nde 15 Marttan itibaren başlayan avlanma yasağı, gümüş balığı haricinde sazan, yayın, İsrail sazanı, ak balık (tatlı su kefali), levket, gördek, ilik ve kızılkanadı kapsıyor.

Bursa’da İznik Gölü’nde av yasağı başlarken, balıklar aniden bollaştı.
İznik Gölü’nde 15 Marttan itibaren başlayan avlanma yasağı, gümüş balığı haricinde sazan, yayın, İsrail sazanı, ak balık (tatlı su kefali), levket, gördek, ilik ve kızılkanadı kapsıyor. Yasak müddetince Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, jandarma, emniyet güçleri ve Sahil Bot Komutanlığı ekipleri denetim yapacak. Gölde avlanma yasağı 15 Haziranda sona erecek. Yasağa uymayanlarabin 150 lira para cezası kesilecek. Aynı zamanda av malzemeleri ve sandalları da müsadere edilebilecek.
Av yasağına bir gün kala İznikli balıkçıların ağları kepekleme balığı ile dolup taştı. Bu duruma balıkçılar şaşırda. Yıllar evvel gölde nesli tükenen ve halk tarafından lezzetli kabul edilen kepekleme balığı bu sene yeniden ortaya çıktı. 14 Mart sabahı Çakırca sahilinden göle ağ atan balıkçılar, akşama doğru büyük bir sürprizle karşılaştı. İznikli balıkçıların kayığa çektiği ağlardan kepekleme balığı fışkırdı.
Çakırca’da balıkçılık yapan Öktem ailesi, yakaladıkları kepekleme balıklarını bir yandan ağlardan temilerken, diğer yandan da kara yolundan geçen araç sahiplerine sattı. "Yoldan geçeni durduruyor bu balıklar" diyen Fadime Öktem, "Her sene böyle olsun, gölümüzün bereketi bol olsun inşaallah" dedi.
Balıkçılar daha evvel de İznik gölünde istakoz bolluğuna dikat çekmişti.

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

1 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
2 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
3 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
4 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
5 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
6 / 6

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı

Yasağa bir gün kala gölden balık fışkırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Bilgisayarında görüntüler çıktı! FETÖ'de cinsel istismar skandalı

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Orijinal Cuma mesajları ile mübarek Cuma gününün anlam ve önemini paylaşın!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Ankara'da düğmeye basıldı! Polislik sınavında 'usulsüzlük' operasyonu!

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Yeni dijital gelişmeler bu etkinlikte konuşulacak

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

Süper Loto Sonuçları 15 Mart: Büyük ikramiye sonrası ilk devir gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.