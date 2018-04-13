"Yasağın kalkmasıyla hayvancılık eski günlerine dönecek"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ortamının sürdürülebilir hale gelmesinin sadece turizm, sanayi ve hizmet sektörüne değil kentin ekonomisi için hayati önemi olan hayvancılığa da çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Besiciler kıl çadırlarını ve hayvan sağmak için kullandıkları malzemeleri yaylalara taşıyor.

MESUT VAROL - Van'da besiciler, terör nedeniyle gidilemeyen ve güvenlik sebebiyle yasaklanan yayla ve meraların uzun bir aranın ardından yeniden hayvancılığa açılmasının sevincini yaşıyor.

- "Yaklaşık 400 yayla serbest hale getirildi"

Yaylaların serbest hale gelmesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca köyüne dönenlere 300 baş damızlık koyun verilmesine yönelik teşviklerle hayvancılığın daha da gelişeceğini belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin de talimatlarıyla Van'da yaylaların tamamını serbest bıraktık. Geçen yıl 400'e yakın yayla çiftçilerimizin ulaşımına kapalıyken bu sene tamamını serbest hale getirdik. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan ettiğimiz alanlar hariç, Van'ın bütün yayla ve meraları bu sene hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hizmetinde olacak. İnşallah hükümetimizin de sağlayacağı ilave teşviklerle Van tekrar küçükbaş hayvancılıkta eski şaşalı günlerine dönecek."

Besici Mehmet Keskiner de yayla yasağının kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.

Yasak nedeniyle geçen yıl koyunlarını köy yakınında otlatmak zorunda kaldıklarını anlatan Keskiner, şöyle konuştu:

"Yerleşim birimlerinin yakınındaki araziler tarım amaçlı kullanılıyor. Koyunlarımızı otlatacak yer kalmıyor. Bu nedenle yayla yasağının kalkması çok iyi oldu.Yaylalara çıkardığımız hayvanlarımızdan çok daha iyi verim alıyoruz. Bu yıl çok huzurlu bir ortam var. Artık yaylalar daha güvenli hale geldi. Yayla yasağını kaldıran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Besici Mehmet Berge de uzun zamandır terör nedeniyle yaylalara çıkamadıklarını anımsatarak, "Bu güzel günleri uzun süredir bekliyorduk. Yaylalarımıza tekrar çıkacağımız için çok mutluyuz. Havaların ısınmasıyla da hazırlıklarımıza başladık. Allah devletimizden razı olsun." dedi.