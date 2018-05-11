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Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Turhan Çalışkan'ın, boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Tutuklanan Z. Çalışkan ve S.Y., Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesiyle ormanlık alana götürdüklerini, içkisine zehir kattıktan sonra yüksekten attıklarını, ölmemesi üzerine başını taşla ezdiklerini itiraf etti.

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Alanya'nın Akçatı Mahallesi Gargara mevkiindeki ormanlık alanda 18 Şubat'ta erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin Turhan Çalışkan'a ait olduğu belirlendi. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması için 27 Şubat'ta çalışma başlattı.

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CİNAYETE SKANDAL GEREKÇE: BOŞANMA DAVASINI GECİKTİRMESİ

Çalışma sonucu, Turhan Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. İkilinin cinayeti, kıskançlık ve Turhan Çalışkan'ın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediğini de tespit etti.

Jandarma, Z. Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Ekipler yeterli delil toplanmasından sonra 8 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı.

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İÇKİSİNE ZEHİR KOYDULAR, KAYALIKTAN ATTILAR, BAŞINI TAŞLA EZDİLER

Şüpheliler ifadelerinde Turhan Çalışkan'ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıklarını, ardından yüksekten attıklarını, halen yaşadığını görmeleri üzerine başını taşla ezerek öldürdüklerini itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z. Çalışkan ve S.Y. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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yasak aşk Antalya Alanya cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SAYIN YORUMCULAR İŞ BAŞINA 1 SAMSUN DEĞİL 2-ADANA'DA DEĞİL NOLCAK ŞİMDİ
Bunlar dinsiz imansız Allah korkusu olmayan insanlar Allahtan korkmayan dan uzak duracaksın
Bu gidişat hiç iyi değil millet sıyırdı artık.
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