Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Alanya'nın Akçatı Mahallesi Gargara mevkiindeki ormanlık alanda 18 Şubat'ta erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin Turhan Çalışkan'a ait olduğu belirlendi. Çalışkan'ın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu öldüğü tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayın aydınlatılması için 27 Şubat'ta çalışma başlattı.

CİNAYETE SKANDAL GEREKÇE: BOŞANMA DAVASINI GECİKTİRMESİ



Çalışma sonucu, Turhan Çalışkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Z. Çalışkan ile gönül ilişkisi olan S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlendi. İkilinin cinayeti, kıskançlık ve Turhan Çalışkan'ın boşanma davasını geciktirmesi nedeniyle işlediğini de tespit etti.

Jandarma, Z. Çalışkan, sevgilisi S.Y. ile cinayetten bilgisi olan S.E.'yi takibe aldı. Ekipler yeterli delil toplanmasından sonra 8 Mayıs Salı günü saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı baskınla Z. Çalışkan, S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı.