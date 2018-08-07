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Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da Suriyeli bir kadın yanındaki kimliği belirlenemeyen bir erkekle boğazları kesilerek öldürüldü. Kadının kocasının ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli Suriye’ye kaçmak isterken Düzce ve Gaziantep’te yakalandı. Cinayet sırasında Halud H.’nin biri 3 yaşında 2 çocuğunun da evde olduğu ortaya çıktı.

Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Olay, Suriyeli Faraç El Abid’in polisi aramasıyla ortaya çıktı. Ağabeyinin durumundan endişelendiğini söyleyen Abid “Ağabeyim çocuklarını bana bıraktı. Bir saat sonra dönecekti. Evine gittim kan izleri vardı. Hayatından endişeliyim” dedi. Polis ekipleri bu ihbar üzerine olay yerine gitti. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren ekipler boğazı kesilerek öldürülen biri kadın 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine öldürülen adamın fotoğrafı ihbarcıya gönderildi. Ancak El Abid fotoğrafın kardeşine ait olmadığını söyledi. Ölen kadının ise yengesi olduğunu ifade etti.

İhbar ve verilen bilgiler üzerine araştırma başlayan İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aldatma sebebiyle yaşandığını değerlendirirken, boğazı kesilerek öldürlen Halud H.’nın kocası Muhammed Al A.’nın peşine düştü. Araştırmalarda Muhammed Al A.ya yardım eden bazı şüpheliler de tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilerin Gaziantep üzerinden Suriye’ye kaçacağı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Muhammed Al A. ile 6 şüpheliyi Düzce’de otobüste gözaltına aldı.

Yakalan şüphelilerin sorgusunda olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, Halud H. kocasının evde olmadığı sırada eve bir erkek girdi. Durumu Halud H.’nin kocasının yakınları farketti. Bunun üzerine Halud H.’nin kardeşi Hasan Al H. ile kocasının yakınları eve girdi. İki kişi de Suriyeli kadının kocasına haber verdi. Beş kişi eve girerken 2 kişi de gözcülük yaptı.Eve giren Hasan Al H. eniştesi Muhammed Al A.ile ablası ve kimliği belirlenemeyen erkek şahsı önce darp etti. Daha sonra bıçakla yaraladı. Ardından da endişesiyle birlikte ikilinin boğazını kesti. Halud H. ve kimliği belirlenemeyen Suriyeli erkek olay yerinde öldü.

Elde edilen bildiler doğrultusunda cinayet sırasında “Ağabeyimin hayatından endişeliyim” diyen ihbarcı Faraç El Abid’in de cinayet sırasında olay yerinde olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yalan beyanda bulunarak polisi yanıltmaya çalıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine Faraç El Abid de gözaltına alındı.

Polis cinayeti öldürülen Halud H.’nin kardeşi ile Suriyeli kadının kocasının işlediğini belirledi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, boğazı kesilen kadının kardeşi Hasan Al H.’yı Gaziantep’te elini ise Düzce de yakalamayı başardı.

Suriye ye kaçmaya çalışırken yakalanan yakalanan zanlıların Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yasak aşk cinayeti Bağcılar Suriyeli

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