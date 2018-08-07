Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Olay, Suriyeli Faraç El Abid’in polisi aramasıyla ortaya çıktı. Ağabeyinin durumundan endişelendiğini söyleyen Abid “Ağabeyim çocuklarını bana bıraktı. Bir saat sonra dönecekti. Evine gittim kan izleri vardı. Hayatından endişeliyim” dedi. Polis ekipleri bu ihbar üzerine olay yerine gitti. Kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren ekipler boğazı kesilerek öldürülen biri kadın 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine öldürülen adamın fotoğrafı ihbarcıya gönderildi. Ancak El Abid fotoğrafın kardeşine ait olmadığını söyledi. Ölen kadının ise yengesi olduğunu ifade etti.

İhbar ve verilen bilgiler üzerine araştırma başlayan İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın aldatma sebebiyle yaşandığını değerlendirirken, boğazı kesilerek öldürlen Halud H.’nın kocası Muhammed Al A.’nın peşine düştü. Araştırmalarda Muhammed Al A.ya yardım eden bazı şüpheliler de tespit edildi. Çalışmalarda şüphelilerin Gaziantep üzerinden Suriye’ye kaçacağı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler Muhammed Al A. ile 6 şüpheliyi Düzce’de otobüste gözaltına aldı.