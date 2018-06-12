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Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:30 | Son Güncelleme

Antalya'da gece yarısı evine dönen Yılmaz B. eşi Rukiye B.'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kadın kuaförü Ramazan Acar'ı terasta yakalamış ve tek bıçak darbesiyle öldürmüştü. Polisi arayan ve kendini 'Eşimin aşığını öldürdüm' diyerek ihbar eden zanlı son kez hakim karşısına çıktı Yılmaz B. 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yasak aşk cinayetinde karar çıktı!

Kepez ilçesinde geçen 7 Kasım'da evinin üst katında yakaladığı ve eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla kuaför Ramazan Acar'ı öldüren ve tutuklu yargılanan Yılmaz B., son kez hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz B., öldürülen Ramazan Acar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'BUNLARI HAK ETMEDİM'

Terasta yakaladığı Acar'ı korkutmak için bıçak salladığını ve hemen ambulansı aradığını iddia eden Yılmaz B., "Pişmanın. Allah kimsenin başına vermesin. Yaralama niyetim yoktu. Eğer olsaydı, ambulans çağırırken neden ısrarcı olayım? Ambulans geç geldi. Mağdurum, hayatım bitti. Ben bunları hak etmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz B.'yi önce ömür boyu hapse mahkum etti. Ardından sanığa tahrik indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 13 yıla düşürdü. Sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulunduran heyet, 10 yıl 10 ay hapse hükmetti.

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