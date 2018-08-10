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Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar'da Suriyeli Hulud Hemdos'un eve erkek aldığını iddia eden akrabaları evi basmış, kadının eşine haber vermişlerdi. Koşa koşa eve gelen adam kadın ile sevgilisi olduğu iddia edilen şahsı öldürmüştü. Suriye'ye kaçmak üzereyken yolda yakalanan zanlı, "Namus için öldürdük" dedi. Olayla ilgili 9 kişi adliyeye sevk edildi

Yasak aşk cinayetinde 'pes' dedirten savunma!

Bağcılar'da Suriyeli kadın Hulud Hemdos (24) ile evde bulunan Huseeh Abdullah'ın (45) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6 Ağustos'ta Evren Mahallesi'ndeki evinde Suriyeli Hulud Hemdos ile yanındaki Huseeh Abdullah'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, Hemdos'un eşi, erkek kardeşi ve amcasının da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ile Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ndeki Hemdos'un kardeşi F.H, adliyeye sevk edildi.

-Olay

Evren Mahallesi'ndeki evinde Suriyeli kadın Hulud Hemdos ile yanındaki Huseeh Abdullah (45) öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili Suriye'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen Hemdos'un eşi Muhammet El A. ile kadının amcası Düzce'de, kardeşi de Gaziantep'te yakalanmıştı. Şüphelilere yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar cinayet yasak aşk

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