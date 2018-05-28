Yasak aşk cinayetinde şaşkına çeviren ayrıntı!

Antalya'da inşaat işiyle uğraşan Y.B, akşam eve geldiğinde eşi Rukiye B’nin kuaförüyle evinden çıkarken karşılaşmış ve çıkan arbede sırasında Ramazan Acar'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Rukiye B. kuaförüyle ilişkisi olduğunu kabul etti. Y.B hakkında ise ‘kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Davada kuaförün anne ve babası da “müşteki” oldu. Her ikisi de mahkemeye çıktı.
“BİZE BEKÂR OLDUĞUNU SÖYLEDİ”
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, kuaför Ramazan Acar’ın annesi Rukiye B.’yi suçlayarak şunları söyledi:
“Rukiye bizim eve geldi, bize kendini bekâr olarak tanıttı. Hatta bize sahte isim vermiş, adının Asi olduğunu söylemişti. Oğlumun kız arkadaşı olduğunu da söyledi. Hatta oğlumun evinde dahi yatmış. O zaman kimsenin haberi yok muymuş?”
“OĞLUM HATA YAPTI”
Ramazan Acar’ın babası Zühtü Acar ise mahkemede verdiği ifadesinde şöyle konuştu:
“Ben can almanın bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Sanıktan şikâyetçiyim. Ancak oğlumun bir hata yaptığı da doğrudur” dedi.
Dava, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.
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