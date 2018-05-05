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Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 07:18 | Son Güncelleme

Bartın'da bir apartmanın bodrum katında vahşice öldürülen ve yasak aşk kurbanı olan Murat Gülbal cinayetinin faili Bahattin Ö'nün ifadesi ortaya çıktı.

Bartın’da ortadan kaybolduktan 5 gün sonra bir apartmanın bodrumunda gömülü bulunan Murat Gülbal cinayetinin faili olarak tutuklanan Bahattin Ö'nün ifadesine ulaşıldı. Bahattin Ö., sevgilisi olduğu iddia edilen ve birlikte tutuklandığı Şadiye Ö'nün 'Bahattin, Murat'ı havlu ile boğarak öldürdü' şeklindeki ifadesini kabul etmedi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, akrabası olan Şadiye ile sevgili olmadığını, 'dul olduğu için' arası sıra yardım ettiğini iddia eden Bahattin Ö., "Eve gittiğimde Murat koltukta nefessiz yatıyordu, üzerine atlet ve şort vardı. Şadiye suni teneffüs yaptı" diyerek olayı anlattı.

sözcü

"NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ VE GÖMÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Bahattin Ö. ifadesinde şunları söyledi:

"Kendisi duldur, maddi manevi bir sıkıntısı olduğunda benden yardım ister. Murat Gülbal'ı tanımam. Şadiye beni aradı. Yanında bir arkadaşı olduğunu ve nefes almadığını söyledi. 'Ne oldu?' diye sordum. 'Çikolata yedi ve zehirlendi herhalde' dedi. Şadiye'nin evine gittim. İçeri girdiğimde salonda koltuk üzerinde bir erkek vardı. Üzerine beyaz atlet, koyu renkli bir şort vardı. Nefes almıyordu. 'Sen bunun nefesine baktın mı?' diye sordum. Bakmadığını söyledi. Şadiye suni teneffüs yapmaya başladı. Ama bir değişiklik olmadı. Şadiye'ye 'Ben gidiyorum, işe gitmem lazım' diyerek ayrıldım. 'Kimseye bir şey deme' dedi. Şadiye bana çok mesaj attı, cevap vermedim. Murat'ın nasıl öldürüldüğünü ve gömüldüğünü bilmiyorum"

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yasak aşk bartın murat gülbal

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