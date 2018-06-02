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Yasak aşk felaket getirdi! Karısının hayatını kararttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 08:24 | Son Güncelleme

Eşinin taşıyıcısı olduğu HPV virüsünü, kendisine bulaştırdığını ve defalarca ameliyat olmasına neden olan rahim ağzı kanserinin kocası tarafından bulaştırıldığını iddia eden A.N., kocasına boşanma davası açarak 1 milyon TL tazminat istedi.

Yasak aşk felaket getirdi! Karısının hayatını kararttı

İstanbul Pendik’te yaşayan, biri yüzde 50 engelli, 2 çocukları olan A.N. ve H.N. çiftinin evlilikleri uzun zamandır çalkantıdaydı. Davacı kadının iddiasına göre, 20 yıllık eşi bir süre önce kavga sonucu evi terk ederek otelde yaşamaya başladı. A.N., eşinin düğünde takılan 19 bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 takı seti, 60 çeyrek altın ile 5 adet yarım altını da bozdurarak, başka kadınlarla birlikte olduğunu öne sürdü.

YASAK AŞK SONUCU HPV VİRÜSÜ KAPTI

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Evlilikleri süresince şiddete maruz kaldığını ileri süren A.N., boşanma davası açtı. Kadının Anadolu Aile Mahkemesi’ne verdiği boşanma davası dilekçesinde ise akıl almaz bir olay ortaya çıktı. Eşinin evlilik sürecinde kendisini defalarca aldattığını, başka kadınlarla yaşadığı yasak ilişkiler sonucunda ise HPV virüsü kaptığını iddia eden A.N., kocasının bu virüsü bir süre sonra kendisine de bulaştırdığını kaydetti.

TAZMİNAT, ÇOCUKLARIIN VELAYETİNİ VE EVİ İSTEDİ

Davacı kadın, bu virüs nedeniyle rahim ağzı kanserine yakalandığını ve defalarca ameliyat olduğunu anlattı. Evlilik birliği içinde kişilik haklarının zarar gördüğünü ve geri dönüşü olmayacak bir şekilde sağlığını kaybettiğini söyleyen kadın, 500 bin TL ’si maddi, 500 bin TL ’si ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat talep etti. Boşanma davası açan kadın, çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini, eşinin adına kayıtlı bulunan evin de kullanımlarına tahsis edilmesini istedi.

"EVLİLİKTEN ÖNCE BULAŞTI"

Suçlanan koca ise mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Eşinin kendisini evden kovduğunu ve çocuklarına bağlı olduğunu belirten pet shop dükkânı sahibi H.N., virüsün kendisine evlenmeden önce yaşadığı ilişkilerinden bulaştığını dile getirdi. H.N., eşine hastalığı sürecinde maddi ve manevi destekte bulunduğunu ifade ederek davanın reddini talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
HPV virüsü yasak aşk aldatma

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