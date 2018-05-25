Yasak aşk ifşa oldu! Kaçarken parmaklıklara sıkışan adam konuştu

Ankara'da oturan Mahmut D.(36 ), sosyal medyadan tanıştığı, kendisi gibi evli olan ve Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan Sıdıka A.'yla (30) aşk yaşamaya başladı. Eşinin telefonunu kontrol ederken yasak aşkı gören Mahmut D.'nin eşi Betül G., fotoğrafları ve yazışmalarını kopyaladı. Ardından 13 yıllık kocasına boşanma davası açtı. Çift, geçtiğimiz günlerde boşandı. Sabah'ta yer alan habere göre, başka bir kadın yüzünden yuvasının yıkılmasını içine sindiremeyen Betül G., Facebook'tan eski eşinin aşk yaşadığı Sıdıka A.'nın eşi Aytunç A.'ya (33) ulaşarak, fotoğraf ve yazışmaları gönderdi.

Bu arada eşinin Ankara'dan otobüse binerek Nazilli'ye gelmek için yola çıktığını öğrenince bu durumu da telefonla haber verdi. Aytunç A.'nın arayarak durumu bildirdiği ailesi, Nazilli'ye gelerek genç kadını alıp Kuşadası'na götürdü. Aytunç A. ardından babası ve arkadaşlarını çağırıp, evde beklemeye başladı. Ankara'dan gelen Danacı sokakta beklediğini pencereden gören Aytunç A., işe gider gibi yaparak apartmandan çıktı.