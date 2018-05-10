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Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta eşiyle kaçan eniştesini öldüren Hasan Adıyaman, hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Sibel Cülfük, "Eski kocam suçsuzdur. Burada suçlu arıyorsanız, biri ben, diğeri de yasak ilişkiye girdiğim Hasan Mitiler'dir. Onu suçlamayın. Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım" dedi

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Mitiler, aynı zamanda kuzeni de olan, kayınbiraderi Hasan Adıyaman'ın eşi Sibel Cülfük ile yasak aşk yaşamaya başladı. Hasan Adıyaman ilişkiyi öğrenince, birlikte kaçan iki sevgili, çeşitli kentlerde 50 gün gezdikten sonra, kendi eşlerine geri döndü. Ancak yasak aşkları sürdü. Dedikodulardan bıkan Hasan Adıyaman eşinden boşandı. Ardından da Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışan, eniştesi Hasan Mitiler'i öldürdü.

Sabah'ın haberine göre, Geçen temmuzda yaşanan olayın ardından tutuklanan Adıyaman, önceki gün Bolu'da, hakkında açılan davanın ilk duruşmasına çıktı. "Eşimin telefonunda eniştemin numarası ve mesajlarını gördüm. Birkaç ay sonra da eşim ve eniştem kaçtı. Önce Bursa'ya oradan da Bolu'ya gitmişler. Burada kısa süreli tavuk çiftliğinde çalışmışlar. 50 gün birlikte yaşadıktan sonra Kahramanmaraş'a geri geldiler. Eşim de evimize geri döndü. Her şey bitti zannederken, yasak ilişkiyi yine sürdürdüler. Ben de utancımdan sokağa bile çıkamadığım için eşimden boşandım. Eşim evliğimiz boyunca eniştemle sürekli olarak yasak ilişkide bulunmuş. Amacım korkutmak ve yaptıklarını yanına bırakmamaktı. Arbedede tüfek ateş aldı. İsteyerek öldürmedim" dedi.

"BURADA SUÇLU YASAK İLİŞKİYE GİRDİĞİM HASAN MİTİLER'DİR"

Duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanan sanığın eşi Sibel Cülfük ise "Eski kocam suçsuzdur. Burada suçlu arıyorsanız, biri ben, diğeri de yasak ilişkiye girdiğim Hasan Mitiler'dir. Onu suçlamayın. Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım" dedi. Öldürülen Hasan Mitiler'in ağabeyi Mahmut Mitiler de Sibel Cülfük'ü suçlayarak, "Burada yargılanması gereken tek kişi Sibel Cülfük'tür" dedi.

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Kahramanmaraş cinayet yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rezilliğe bak be , kadın rezil kocayı aldatıyor, enişte rezil yeğeninin karısına göz koyuyor , biz İslamı neden benimseyemedik neden yaşayamıyoruz , sözde müslüman ülkeyiz , zinadan geçilmiyor
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