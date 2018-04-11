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Yasak aşk vahşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'daki eşi Şemsihan Kavut'u 11 kurşunla öldüren Abdullatif Kavut, aldatıldığını öne sürdü. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, genç kadın ile kayınbiraderinin yatak odasında yakalandığı hatta adamın dolaba saklandığı iddiaları yer aldı.

Yasak aşk vahşeti!

Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü. Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan Kavut tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

YATAK ODASINDAKİ DOLAPTA YAKALANDI

İddianameye göre; Kavut çiftinin bazı akrabaları olaydan bir gün önce, öldürülen Şemsihan Kavut'un zaman zaman temizlemeye gittiği kayınbiraderinin evine gitti. Kapı önünde Şemsihan Kavut'un ayakkabılarını gören akrabaları, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. İddiaya göre, bir süre sonra Şemsihan Kavut üzeri dağınık bir halde kapıyı açınca, içeri giren akrabaları yatak odasındaki dolabın içinde saklanan bir erkeği gördü. Eve gelenlerin bir süre darp ettiği erkek daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra Şemsihan Kavut ise kardeşleri tarafından babasının evine götürüldü.

AİLESİ OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ, KABUL ETMEDİLER

Olayı gören akrabaların, durumu genç kadının eşi Abdullatif Kavut ve ağabeyi Süleyman Yılmaz'a anlattığını belirten savcı, tarafların buluşup konuştuklarını kaydetti. Şemsihan Kavut'un ailesinin kızlarının eşini aldatmadığını söyleyip, olayın aydınlatılmasını istemesine rağmen karşı tarafın buna yanaşmadığını vurgulayan savcı, genç kadının olaydan sonra kardeşleri tarafından babasının evine götürüldüğünü kaydetti.

MUAYENEYE GÖTÜRME BAHANESİYLE ÖLDÜRDÜ

Abdüllatif Kavut ve kardeşinin, Şemsihan Kavut'u evden dışarı çıkarmak için aile bireylerini zorladıklarını vurgulayan savcı, şüphelinin bu konu ile ilgili telefon açıp ısrar ettiğini ifade etti. Olay günü Abdüllatif Kavut'un, kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek üzere eşini iç beden muayenesine götürmek istediğini vurgulayan savcı, Şemsihan Kavut'un gitmek istememesine rağmen diğer şüpheli olan ağabeyi Süleyman Yılmaz tarafından zorlandığını belirtti. Süleyman Yılmaz'ın muayeneye giderken Abdüllatif Kavut'un üstünü aradığını ve eşini de gönderdiğini belirten savcı, 3 kişinin bu şekilde hastaneye gitmek için yola çıktığını kaydetti.

HASTANE YOLUNDA 11 KURŞUNA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Abdullatif Kavut'un yolda eşine "Sen suçsuzsun, sana güveniyorum, ailemin karşısında seni temize çıkartmak istiyorum" dediği belirtilen iddianamede, genç kadının ise "Bana iftira atıyorlar"dediği belirtildi. Hastane yoluna geldiklerinde şüphelinin eşi ile baş başa konuşmak için aracı durdurduğunu belirten savcı, ikilinin araçtan indiğini kaydetti. Genç kadının eşine son kez "Birşey yok" dediğini belirten savcı, başka konuşma olmadan Abdullatif Kavut'un belindeki Glock marka silahı çıkararak, ateş etmeye başladığını kaydetti. Şemsihan Kavut'a 3'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 11 kurşun isabet ettiğini belirten savcı, Abdullatif Kavut'un tabanca ile etkin mesafeden 11 kez ateş ederek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğini kaydetti. Cinayetin, Şemsihan Kavut'un aile hukukundan kaynaklanan sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan haksız tahrik altında işlendiğini belirten savcı, şüpheli Süleyman Yılmaz'ın da kardeşi olan maktule ile Abdullatif arasında toplumsal yapı itibariyle öldürmeye elverişli bir husumet bulunduğunu bilmesine rağmen genç kadını teslim ettiğini vurguladı. Savcı, Kavut ailesinden bazı kişilerin arayıp, maktuleyi eşine teslim etmemesini söylemesine rağmen, kardeşini şüphelinin yanına inmesi konusunda zorlayan Süleyman Yılmaz'ın cinayete yardım eden sıfatı ile katkıda bulunduğunu belirtti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Abdüllatif Kavut ve tutuksuz sanık Süleyman Yılmaz'ın yargılanmasına 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verdi. Abdüllatif Kavut'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır yasak aşk cinayet

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Neden hep aynı tipler !!!!!!!!!!!!!!!
Hep aynı tipler neden acaba!!!!!!!!
benim türbanlı bacım yapmaz öyle şeyler
AH ŞU KADINLAR AHHH HERŞEYİN BAŞI ONLAR HERŞEYİN!!
başılkta kayınbirader deniyor ama haberin içinde yakalanan adamın başkası olduğu ortaya çıkıyor.
hiç inanmadım dolaptaki adam hikayesine diyarbakır da dolapta adama yakalanacak ve o adam kaçacak
Kimse kimsenin canını alma hakkına sahip olamaz. Boşa gitsin ne hali varsa görsün! Öldürmeye ne hakkın var. Sen mi verdin ona o canı? İyi valla, erkek yapınca çapkınlık oluyor, normal oluyor; kadın yapınca o..... oluyor, öldürülüyor. İlkellikten başka bir şey değil.
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