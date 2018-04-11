Yasak aşk vahşeti!

Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü. Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan Kavut tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

YATAK ODASINDAKİ DOLAPTA YAKALANDI

İddianameye göre; Kavut çiftinin bazı akrabaları olaydan bir gün önce, öldürülen Şemsihan Kavut'un zaman zaman temizlemeye gittiği kayınbiraderinin evine gitti. Kapı önünde Şemsihan Kavut'un ayakkabılarını gören akrabaları, uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmadı. İddiaya göre, bir süre sonra Şemsihan Kavut üzeri dağınık bir halde kapıyı açınca, içeri giren akrabaları yatak odasındaki dolabın içinde saklanan bir erkeği gördü. Eve gelenlerin bir süre darp ettiği erkek daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan sonra Şemsihan Kavut ise kardeşleri tarafından babasının evine götürüldü.