Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

2016 yılının Eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Neşe Aydın, polisi arayıp Ümit Şahin'i kendisinin öldürdüğünü söyleyerek gelen polislere evinin önünde teslim oldu. Tutuklanan Neşe Aydın ifadesinde, Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde oğlunun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, ilişkisinin çekilmez hal aldığını, ondan kurtulmak istediğini, olay günü yatak odasının penceresine geldiğini, tartışmaya başladıklarını, kurtulamayacağını alayınca öldürdüğünü ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SAĞ ELİNİ KULLANAN SANIK, SİLAHI SOL ELİYLE TUTTU

Duruşmada, olay yerinde keşif yapılarak hazırlanan bilirkişi heyeti raporu okundu. Raporda, normalde sağ elini kullanan sanık Neşe Aydın'ın, keşif sırasında verilen tabancayı sol eliyle tutup sağ eliyle mekanizmayı çektiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Sağ elini kullanan bir kişinin silahı sol eliyle tutup sağ eli ile kapak sürgü mekanizmasını çekmesi bile silah kullanma becerisinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca sanık ifadesinde, emniyeti açtıktan sonra 3 kez art arda ateş ettiğini söylemiştir. Oysa olayda kullanılan silahın horozu ilk atıştan sonra kurulu kalmayarak ileri doğru düşmektedir. Her atış için tekrar kurulum yapmak gerekmektedir. Sanığın eşi Mehmet Aydın'ın, olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığın neden toplandığını merak etmeden oradan geçmesi, ifadelerin aksine cinayetten daha önceden haberi olabileceğini göstermiştir."

TANIK: 'ÖLDÜRDÜNÜZ MÜ ONU?' DİYEN KİŞİ NEŞE ABLAYDI

Raporda ayrıca tanık E.K.’nin mahkemede verdiği ifadesi de yer aldı. E.K.'nin, "Mahallede Ümit abi ile Neşe ablanın ilişkisini herkes biliyordu. Olayın olduğu gün ben babamla balkondaydım. Silah sesi duyulmadan önce Neşe’nin eşi Mehmet Aydın, yanında 5-6 kişi ile birlikte oturdukları evden içeri girdiler. Onlar girdikten 6 dakika sonra bir el silah sesi duyduk, arkasından kadın çığlığı duydum. 'Öldürdünüz mü onu?' diye bağırıyordu. Duyduğum ses Neşe ablanın sesiydi" şeklindeki ifadesinin de önemine vurgu yapıldı.