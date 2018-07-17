Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı

Orha AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı sona erdi. Bölgedeki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağlarını göle attı.

Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde görsel bir şölen sunarak adeta uçarcasına tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla, 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme döneminde av yasağı uygulanıyor. Yasaklı dönemde yoğun güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu önemli ölçüde artarken, balığın da daha kaliteli olması sağlanıyor.

15 Temmuz'da yasağın sona ermesiyle merkez Tuşba ilçesi, Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar da sabahın erken saatlerinde göle açılarak, avlanmaya başladı.

Bu sezon kaçakçılıkla yapılan mücadelenin geçen yıllara göre çok daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "15 Temmuz tarihi itibariyle Van Gölü'ndeki inci kefali av yasakları sona erdi. Balıkçıları ağlarını göle atmaya başladılar. Bu sezon kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının geçmiş sezonlara göre çok daha etkili yürütüldüğünü gördük. Üreme döneminde kaçak avcılara izin verilmediğine şahit olduk. Bugün Van Gölü'nden 14 bin kişi geçimini sağlıyor. Şayet üreme döneminde kaçak avcılığı sıfıra indirgeyebilirsek, bu 14 bin rakamını çok daha fazla yukarılara çekmemiz mümkün. İnci Kefali yaz aylarında üremek için derelere göç ediyor ve 3 aylık bir dönemde kaçak avcıların hedefi oluyor. Geçmiş dönemde ancak 20-21 tane inci kefali 1 kilo ediyordu. Bugüne baktığımızda ise 6-7 tane inci kefalinin 1 kiloyu bulduğunu görüyoruz. Bu yapılan koruma çalışmalarının aslında ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Van Gölü'ndeki balıkçılığın gelecek nesillere aktarmak için üreme dönemindeki avcılığı tıpkı bu sene olduğu gibi çok sıkı bir şekilde önlememiz gerekiyor. Koruma çalışmalarını etkin bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Doğal kaynaklar sınırsız değil, sürdürülebilir kaynaklardır. Bugün Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve bu balık o zamandan beri bu gölde yaşıyor. Şayet bu balığa sahip çıkamazsak, 600 bin yıldır bu gölde yaşayan balığı ileriki yıllarda göremeyeceğiz" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığını koruma çalışmaları sayesinde balık kalitesinin arttığını ve balığın boyunun uzandığını da ifade ederek, "İnci kefali balığını koruduğumuz sürece bu meslekten çok daha fazla kişinin ekmek yediğini göreceğiz. Üreme dönemindeki koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde yapıldığı yıllarda balığın çok daha bol, çok daha büyük boyda olduğunu görüyoruz. Fakat üreme dönemlerindeki koruma çalışmalarında bir aksaklık olursa balık miktarı hemen düşüyor. Bugün çekilen ağlardaki balıkların boylarına baktığımız zaman her bir balığın boyunun 23-24 santim olduğunu görüyoruz. Geçmiş dönemlerde kullanılan ağların göz açıklıkları 18 milimetreyken, bugün ağ göz açıklığının 24 milimetre olduğunu ve daha büyük gözlü ağlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sezonun başındayız, ama yaptığmız tespitlere göre koruma çalışmaları çok başarılı geçmiş" diye konuştu.

24 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkra ise kaçak avcılık yapan kişilere verilen cezayı az bulduğunu, kaçakçılara daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Balıkçı Çıkra, "Bugün sezonu açtık ve ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Bu gölden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Bereketli bir gölümüz var. Koruma faaliyetlerinin daha sık olmasını istiyoruz. Bu sene yapılan koruma çalışmalarından çok memnunuz. Umarım bundan sonraki yıllarda yine böyle devam eder. Koruma çalışmalarının etkin yapıldığı yıllarda balıktaki artışı hemen görüyoruz. Ama kaçak avcılara verilen cezayı az buluyorum. Bu cezalar daha da caydırıcı olmalı. Gözlemlediğimiz kadarıyla, koruma çalışmalarından dolayı balık sayısında artış var. Ben 1994 yılında bu işle başladığımda normalde 21 tanesi 1 kilo geliyordu. Son 5 yılda yapılan koruma çalışmaları nedeniyle 6-7 balık 1 kiloyu buluyor."

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalini koruma çalışmalarında rol alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na, Emniyet ve Zabıta Müdürlüklerine ve Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teşekkür etti.